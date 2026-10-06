Görme engelli vatandaştan sahte MHRS sitesinde 53 bin lira çalındı

Olayın gelişimi:

Samsun'da bir kamu kuruluşunda çalışan 27 yaşındaki görme engelli Ali Akkılçık, devlet hastanesinden randevu almak için Google üzerinden MHRS araması yaptı. İlgili arama sonucu yönlendirildiği siteye e-Devlet ile giriş yaptıktan sonra, ekranda son altı ay içinde gitmediği randevulara ilişkin olarak yaklaşık 40 TL tutarında idari para cezası gösterildiğini gördü.

Akkılçık, gösterilen tutarı küçük bir ceza zannederek ödeme ekranına yöneldi ve kart bilgilerini girip işlemi onayladı. Ancak görme engeli nedeniyle bankadan gelen yüksek tutarlı işlem onaylarını doğru algılayamadı; sonuçta kredi kartından yaklaşık 53.000 TL tahsil edildi.

Siteyle ilgili tespitler ve mağdurun anlatımı:

Akkılçık, dolandırıcıların oluşturduğu sitenin resmi MHRS sayfasının birebir aynısı olduğunu belirtti. e-Devlet giriş ekranının da taklit edildiğini ifade ederek, "Tamamen resmi sitenin birebir aynısını kopyalamışlar" dedi. Bu kopya yapı nedeniyle normal kullanıcıların gerçek siteyle sahte siteyi ayırt etmesinin güç olduğunu vurguladı.

Mağdur, durumu fark eder etmez bankayla iletişime geçtiğini; aynı gün müşteri hizmetlerini arayarak işlemin şüpheli olduğunu bildirdiğini, bankanın kartı bloke ettiğini ancak ödenen tutarın iadesi konusunda olumlu dönüş almadığını söyledi. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Bankacılık tepkisi ve adli süreç:

Akkılçık, bankaya yazılı dilekçeler verdiğini, müşteri hizmetleriyle görüştüğünü ancak bankanın sorumluluğun müşteride olduğunu iddia ettiğini aktardı. Savcılığa yapılan başvurunun ve bankaya iletilen dilekçelerin sonucunu beklediğini belirtti.

Olay, erişim sağlanan sitenin sahte olması ve görme engelli kullanıcıların güvenlik uyarılarını yanlış algılayabilmesi nedeniyle özellikle hassas bir dolandırıcılık örneği olarak öne çıkıyor. Mağdur, hem bankadan hem de adli süreçten gelecek olumlu haberleri bekliyor.

Uyarılar ve alınabilecek önlemler:

Uzmanlar, resmi kurumlara erişim için bağlantıların doğrudan kurumun resmi adresi veya mobil uygulama üzerinden kullanılmasını, arama sonuçlarındaki bağlantılara şüpheyle yaklaşılmasını ve gelen doğrulama mesajlarının içeriğinin dikkatle okunmasını tavsiye ediyor. Görme engelli kullanıcıların bankacılık onaylarında yardımlaşma veya ek doğrulama yöntemleri talep etmesi, işlemler sırasında dikkatli olunması ve şüpheli bir durumla karşılaşıldığında derhal banka ve kolluk kuvvetlerine bildirim yapılması önem taşıyor.

Ali Akkılçık'ın yaşadığı olay, çevrimiçi hizmetlerde sahte sitelere karşı dikkat gerektirdiğini ve özellikle görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik kaynaklı risklerin somut sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

SAMSUN’DA GÖRME ENGELLİ BİR VATANDAŞ, HASTANE RANDEVUSU ALMAK İÇİN GOOGLE ÜZERİNDEN ULAŞTIĞI SAHTE MHRS SİTESİNDE DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜ. "40 TL İDARİ PARA CEZASI" ÖDEMESİ YAPTIĞINI SANARAK BANKA TARAFINDAN GÖNDERİLEN ONAY KODLARINI GİREN VATANDAŞIN KREDİ KARTINDAN YAKLAŞIK 53 BİN TL ÇEKİLDİ.