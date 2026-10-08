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Görme kaybı fark edildiğinde müdahale için geç kalınabilir

Erzurum Şehir Hastanesi'nden Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, erken tanı ve düzenli göz kontrollerinin görme kaybını önlemede belirleyici olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Görme kaybı fark edildiğinde müdahale için geç kalınabilir

Erken tanının önemi:

Erzurum Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği uzmanı Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, 8 Ekim Dünya Görme Günü vesilesiyle göz sağlığının korunmasının ve önlenebilir görme kayıplarının engellenmesinin önemine dikkat çekti. Sağlam, görmenin yalnızca çevrenin algılanması olmadığını; öğrenme, dikkat, hafıza ve karar verme gibi bilişsel işlevlerde de kritik rol oynadığını belirtti.

Göz hastalıklarının büyük bölümünün başlangıç evrelerinde belirti vermeden ilerlediğine işaret eden Sağlam, özellikle glokomda hasarın sinsi ve yıllar içinde ortaya çıktığını, hastanın görme kaybını fark ettiği aşamada oluşan hasarın kalıcı hâle gelebileceğini kaydetti. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da düzenli muayenelerin gerekliliğini vurgulayarak vatandaşları taramaları aksatmama konusunda uyardı.

Acil müdahale gerektiren belirtiler:

Sağlam, göz sağlığına ilişkin acil kabul edilmesi gereken belirtileri sıraladı. Ani gelişen görme kaybı, görme alanında daralma, gölge veya perde oluşumu, yeni başlayan yoğun ışık çakmaları ve göz önünde aniden beliren çok sayıda uçuşan cisim görüldüğünde vakif kaybetmeden göz hekimine başvurulması gerektiğini söyledi.

Bu tür belirtilerin ortaya çıkması durumunda zaman kaybının tedavi şansını ve görmeyi koruma olanağını azaltabileceği vurgulandı.

Yaygın göz hastalıkları ve belirtileri:

Sağlam, glokomun uzun yıllar belirtisiz ilerleyebildiğini; kataraktın bulanık görme, renklerde soluklaşma, gece görüşünde zayıflama ve sık gözlük numarası değişikliğiyle kendini gösterebildiğini anlattı. İleri yaşlarda sık görülen sarı nokta hastalığının ise cisimlerin veya düz çizgilerin eğri görünmesi, okuma güçlüğü ve merkezî görmede bulanıklık gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirtti.

Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların retina üzerinde hasara yol açabileceği hatırlatıldı; bu nedenle bu rahatsızlıkları bulunan kişilerin şikâyeti olmasa dahi düzenli retina muayenesinden geçmelerinin önemli olduğu bildirildi.

Çocuklar ve koruyucu önlemler:

Çocukluk çağındaki göz sağlığının kritik olduğuna dikkat çeken Sağlam, şaşılık, göz tembelliği ve kırma kusurlarının erken teşhis edildiğinde tedavi başarısının yüksek olduğunu kaydetti. Çocukların ekran başında geçirdiği sürenin yaşa göre sınırlandırılması ve ekranla aradaki güvenli izleme mesafesinin korunması gerektiği önerildi.

Görme sağlığını korumak için periyodik göz muayenelerinin aksatılmaması ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının altı çizildi. Beslenme açısından ise yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler, balık ve kuruyemiş ağırlıklı Akdeniz tipi beslenme önerildi.

Çağrı ve sonuç mesajı:

Op. Dr. Zehra Güven Sağlam açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Unutmayalım; birçok göz hastalığında erken tanı, görmeyi korumanın en önemli anahtarıdır. Görme sağlığımızı koruyalım, düzenli kontrolleri hayatımızın bir parçası hâline getirelim. 8 Ekim Dünya Görme Günü vesilesiyle herkese sağlıklı, aydınlık ve güzel bir yaşam diliyorum."

Uzmanların ortak çağrısı, görme kaybı belirtilerinin ihmal edilmemesi, düzenli kontrollerin sürdürülmesi ve kronik hastalıkların takibinin aksatılmamasıdır.

OP. DR. ZEHRA GÜVEN SAĞLAM

OP. DR. ZEHRA GÜVEN SAĞLAM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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