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görükle sanayi kavşağında yağış nedeniyle otomobil yan yattı, yaralanma yok

Bursa’da İzmir Yolu Caddesi Görükle Sanayi Kavşağı'nda yağış nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yattı; kazada yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

görükle sanayi kavşağında yağış nedeniyle otomobil yan yattı, yaralanma yok

kaza nasıl meydana geldi:

Bursa İzmir Yolu Caddesi Görükle Sanayi Kavşağı mevkiinde, etkili yağışın ardından bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Olayda araçta bulunanların şans eseri ciddi bir yara almadığı bildirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemede, yol yüzeyinin ıslak olması ve kaygan zemin koşullarının kazada rol oynadığı değerlendirildi.

müdahale ve trafik düzenlemesi:

Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak bölgedeki trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan otomobil daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve ulaşım normale döndü.

Yetkililer, kazayla ilgili olarak sürücü ve aracın plakası hakkında henüz resmi bilgi paylaşmadı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı, bu açıdan bir olumsuzluk yaşanmadığı vurgulandı.

Uzmanlar yağışlı havalarda ani hız değişimleri ve fren mesafesinin uzaması nedeniyle araç hakimiyetinin kolayca kaybedilebileceğini hatırlatıyor; sürücülere özellikle ıslak zeminde hızını azaltma ve takip mesafesini artırma uyarısı yapıldı.

BURSA&#039;DA YAĞIŞ SEBEBİYLE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAN YATTI. KAZADA ŞANS ESERİ...

BURSA'DA YAĞIŞ SEBEBİYLE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAN YATTI. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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