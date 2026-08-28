Görünmeyen nedenler: ağız kokusunun fiziksel ve sosyal boyutları

ağız kokusunun kökenleri ve önemi

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdullah Günen, ağız kokusunun çeşitli fiziksel nedenlere dayandığını ve tedavi edilmediğinde kişide ciddi sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Uzman, doğru tanının konulmasının tedavi başarısı için hayati olduğunu belirtti.

burun ve geniz kaynaklı nedenler:

Op. Dr. Günen, ağız kokusuna yol açabilecek burun ve boğaza ilişkin sorunları şu şekilde sıraladı: burun tıkanıklığı, burun alerjileri, burun polipleri, burundaki kitleler, burun yabancı cisimleri, sinüzitler, burun iltihapları, ozena hastalığı, geniz eti, burun ve genizdeki damar kitleleri ile bademcik ve geniz eti iltihapları. Bu nedenlerin varlığı, ağız kokusunun kaynağını değiştirir ve tedavi yaklaşımını belirler.

ağız içi, diş ve solunumla ilişkili etkenler:

Ağız içi kaynaklı etkenler de sık olarak sorumludur: bakımsız dişler, çürük dişler, uygun olmayan dolgu ve protezler, diş ve çene eti iltihap ve apseleri, diş implantlarının iltihapları, dil iltihapları, kıllı dil, dil kökü iltihapları. Ayrıca gırtlak, soluk borusu ve akciğer iltihapları da kokuya neden olabilir.

sistemik nedenler ve beslenme faktörleri:

Gastrointestinal kaynaklar da dikkate alınmalıdır: yemek borusu ve mide iltihapları, yemek borusu ve mide fıtıkları, reflü gibi durumlar koku oluşturabilir. Ayrıca çok yeme, tok uyuma, aç kalma, şeker hastalığı, metabolizma ile ilgili bazı hastalıklar ile sarımsak ve benzeri kokulu yiyecekler geçici olarak ağız kokusuna yol açabilir.

tanı, en sık neden ve tedavi yaklaşımları

Op. Dr. Günen, toplumda en sık rastlanan nedenin bademciklerin içinde biriken gıda artıklarının kokuşması olduğunu belirtti. Bu durum koku testi ile saptanır; test pozitifse bademcik ameliyatı iyi sonuç verebilmektedir. Diğer burun ve geniz tıkayıcı nedenler ise ilaçla veya ameliyatla giderilir.

Uzman, ağız kokusu için uygulanan sakız, ağız pastilleri, spreyler ve sık diş fırçalamanın genellikle geçici rahatlama sağladığını; asıl çözümün altta yatan nedeni belirleyip ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

sosyal ve psikolojik etkiler:

Op. Dr. Günen, ağız kokusunun kişilerde sosyal sıkıntılar oluşturduğunu, bunun aile içi huzursuzluklara, psikolojik rahatsızlıklara hatta boşanma veya meslek kaybına yol açabileceğini söyledi. Bu nedenle şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini hatırlattı.

Son olarak, tedavinin kulak burun boğaz, diş hekimi, iç hastalıkları ve genel cerrahi uzmanlarının iş birliğiyle planlanması gerektiğini belirtti.

BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI OP. DR. ABDULLAH GÜNEN, ÇEŞİTLİ SEBEPLERE DAYANAN AĞIZ KOKUSUNUN KİŞİDE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARA BİLE NEDEN OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.