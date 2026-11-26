Kaza anları güvenlik kamerasında:
Bağcılar Güneşli Koçman Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırıma hızla çıkarak yayalara çarptığı anlar net biçimde görülüyor.
Olayın seyri:
Edinilen bilgilere göre, kazada sürücü Muhammed Tacettin Ç. (26) yönetimindeki 34 GYB 012 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kamera kayıtları aracın önce hızlandığını, ardından kaldırıma çıktığını ve yayaların bulunduğu noktaya doğru ilerlediğini gösteriyor.
Kayıplar ve soruşturma:
Kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59) hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri, kazanın koşullarının aydınlatılması açısından soruşturmayı yürüten ekiplerin incelemesine sunuldu.
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