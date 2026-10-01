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Görüntüler ortaya çıktı: Tuncer'in azmettiricilik iddiasıyla bağlantılı kurşunlamalar

Görüntüler, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in azmettiriciliği iddia edilen kurşunlama anlarını gösteriyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:51

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Görüntüler ortaya çıktı: Tuncer'in azmettiricilik iddiasıyla bağlantılı kurşunlamalar

Güvenlik kamerası görüntüleri

Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in azmettiriciliğinin iddia edildiği kurşunlama olaylarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli şahısların gelerek peş peşe ateş açtığı anlar yer alıyor.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında, belediyelerdeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin inceleme sürüyor. Bu çerçevede aralarında Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Görüntüler ve şüpheliler:

Görüntülerde, saldırıların düzenlendiği adresler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı medya kuruluşunun bulunduğu tespit edildi. Kaydedilen anlarda motosikletli kişilerin hızla olay yerine gelerek art arda ateş açtığı görülüyor.

Görüntüler üzerinden yürütülen polis çalışmasında saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece 14 Eylül tarihinde tutuklandıkları bildirildi.

Savcılık ve emniyet birimleri soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor; görüntüler olayların kronolojisi ve fail tespitinde soruşturma makamlarına delil sağlıyor.

BAŞKAN TUNCER&#039;İN AZMETTİRİCİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KURŞUNLAMA OLAYLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA...

BAŞKAN TUNCER'İN AZMETTİRİCİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KURŞUNLAMA OLAYLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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