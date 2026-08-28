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Görüntülerle gün yüzüne çıkan kaza: Esenyurt'ta 11 araçlı zincirleme çarpışma

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda 24 FT 3337 plakalı kamyonetin devrilmesiyle 11 aracın karıştığı zincirleme kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Görüntülerle gün yüzüne çıkan kaza: Esenyurt'ta 11 araçlı zincirleme çarpışma

Esenyurt'ta TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza

İstanbul Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada toplam 11 araç birbirine çarptı ve 6 kişi yaralandı. İlk tespitlere göre kazanın başlangıcı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 24 FT 3337 plakalı kamyonetin devrilmesiyle oldu.

Kaza anı ve yaralılar:

Olayda yaralananlardan 2'si ağır olmak üzere 6 kişi hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri hızlı müdahale sağladı. Yetkililer, yaralıların durumuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi ve olay yerinde inceleme başlattı.

Görüntüler ve trafik etkisi:

Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçların art arda birbirine çarpma anları net şekilde görülüyor; kazanın kısa sürede zincirleme bir hal aldığı dikkat çekiyor. Olay, bölgedeki trafik akışını etkiledi ve sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için yol koşullarına uygun hız ve takip mesafesi uyarısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

11 araçlık zincirleme kaza cep telefonu kamerasında

11 araçlık zincirleme kaza cep telefonu kamerasında

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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