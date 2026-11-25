Mamak'ta çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri

Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen hafta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın sokak ortasında yaşandığı, tarafların birbirlerine hem ateşli silah hem de kesici aletlerle saldırdığı görülüyor. Olayda toplam 11 kişi yaralanmıştı; yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olayın seyri:

Kayıtlarda tarafların dakikalarca tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı, zaman zaman silah ve bıçakların kullanıldığı anlar yer alıyor. Yetkililer, saldırı anındaki yoğun karmaşanın ve kısa sürede büyüyen şiddetin görüntülere net şekilde yansıdığını belirtti. Görüntüler, olayın nasıl başladığı ve tarafların nasıl birbirine karıştığı konusunda önemli delil niteliği taşıyor.

Soruşturma ve adli süreç:

Hastanedeki müdahalelerin ardından taburcu edilen zanlıların da adliyeye sevk edilmesiyle toplam 14 şüpheli farklı günlerde mahkemeye gönderildi. Bu şüphelilerden 2'si tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplamda 16 kişinin karıştığı olayda diğer 2 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKARA’DA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI İKİ AİLE ARASINDAKİ SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.