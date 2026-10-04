GOSB Teknopark'ın standı TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin ilgi odağı oldu

GOSB Teknopark'ın standı TEKNOFEST Güneydoğu'da ilgi gördü

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark Girişim Ofisi, Şanlıurfa'da kapılarını açan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğuda stant açtı. Etkinlik, Şanlıurfa GAP Havalimanında ziyaretçilerini ağırlayan binlerce kişiyi bir araya getirdi ve GOSB Teknopark standı yoğun ilgi gördü.

Festivalin bölgesel kapsamı ve teknopark tanıtımı:

GOSB yetkilileri, stantta teknoparkların sunduğu fırsatları, girişimcilik yollarını ve Ar-Ge ekosisteminin sağladığı imkanları ziyaretçilere aktardı. Stand, firmalar, paydaşlar ve genç katılımcılar arasında etkileşim merkezi haline geldi; katılımcılara bilgi ve kaynaklar dağıtıldı.

Genel müdürün değerlendirmesi ve ziyaretçi profili:

Prof. Dr. Murat Çemberci etkinlikte gençlerin teknoloji, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını vurguladı. Çemberci, 'Şanlıurfa TEKNOFEST'e yer almaktan dolayı GOSB TEKNOPARK AŞ olarak çok mutluyuz. Yaklaşık 6 gündür buradayız çok coşkulu ve heyecanlı geçiyor' ifadelerini kullandı.

Çemberci, genç nüfus oranı yüksek olan Şanlıurfa'da ilkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarının stantlara yoğun ilgi gösterdiğini, ziyaretçilerin teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edinmek için adeta yarıştıklarını belirtti. Ayrıca ekiplerin ziyaretçilere araştırma ve geliştirme süreçleri, devlet destekleri ve yapılması gerektiği konusunda yönlendirme ve kaynak dağıtımı yaptıkları aktarıldı.

GOSB Teknopark yetkilileri, katılımcılara dağıtılan materyaller ve birebir görüşmeler sayesinde festivalin bölgedeki ekosistemi canlandırmaya katkı sağladığını ifade etti ve etkinlikten güzel hatıralarla Gebze'ye dönmeyi planladıklarını bildirdi.

FESTİVALDE STANT AÇARAK YERİNİ ALAN GOSB TEKNOPARK YETKİLİLERİ, ZİYARETÇİLERE TEKNOPARKLARIN SUNDUĞU FIRSATLARI, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE EKOSİSTEMİNİN OLUŞTURDUĞU GELİŞİM ALANLARINI ANLATTI.