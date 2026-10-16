göz içi merceklerle gözlüksüz yaşama geçişin bilinmesi gerekenleri

yaşla birlikte değişen görüş ve modern çözüm: özellikli göz içi mercekleri

İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan görme kusurları ve katarakt, cerrahi teknolojideki ilerlemeler sayesinde tek seans içinde büyük oranda geride bırakılabiliyor. Daviva Avcılar Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, halk arasında "akıllı lens" diye anılan, tıpta özellikli (premium) göz içi mercekleri hakkında bilgi verdi. Bu mercekler; uzak, orta ve yakın mesafe görüsünü hedefleyerek hastaların gözlüksüz bir yaşam sürmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

gerçek "akıllı lens" ve yapay merceklerin farkı:

Dr. Dicle, doğal göz merceğinin gençlik döneminde yaklaşık 40-45 yaş aralığına kadar gözde bulunan ve ışığı odaklayarak anında netlik sağlayan biyolojik bir yapı olduğunu belirtiyor. Yapay göz içi mercekleri ise biyomekanik olarak esneyip şekil değiştiremez; bunun yerine yüzeylerindeki optik halkalar ve mikroyapılar aracılığıyla ışığı farklı odaklara yönlendirir. Bu ayrım, yapay merceklerin çalışma prensibini ve ortaya çıkabilecek optik etkileri açıklar.

özellikli lens türleri ve hangi avantajları sağlar:

Günümüzde sınıflamada öne çıkan iki özellikli lens tipi, günlük hayatta gözlük ihtiyacını büyük oranda azaltabiliyor:

Trifokal lensler (üç odaklı): Uzak, orta (ör. bilgisayar mesafesi) ve yakın (okuma) odaklara eşzamanlı olarak hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

EDOF lensler (odak derinliği artırılmış): Özellikle uzak ve orta mesafede akıcı, kesintisiz bir görüş sağlar; fonksiyonel bir yakın görüş sunar. Ayrıca, bu merceklerin torik modelleri mevcut astigmatizmayı aynı cerrahi seansta düzeltme imkanı verir.

kimler için uygundur ve hangi kriterler değerlendirilir:

Bu merceklerin uygulanabilmesi için bazı önemli kriterler vardır. Dr. Dicle şu noktaları vurguluyor:

Yaş ve görme ihtiyacı: Katarakt yoksa; 45 yaş ve üzerinde, hem uzak hem yakın için belirgin gözlük ihtiyacı olan ve doğal lensinin esnekliğini yitirdiği (presbiyopi) bireyler değerlendirilir.

göz dokularının sağlığı: Kornea, retina (sarı nokta) ve optik sinir gibi gözün diğer dokularının merceğin optik yapısına engel teşkil edecek hastalıklar içermemesi gerekir.

katarakt vakaları: Zaten katarakt nedeniyle ameliyat olması gereken ve ameliyat sonrasında gözlüksüz yaşamayı tercih eden uygun adaylar için özellikli mercekler başarılı bir seçenek oluşturur.

görme kalitesi, yan etkiler ve nöroadaptasyon:

Özellikli mercekler ışığı farklı odaklara paylaştırdıkları için bazı optik sonuçlar gözlenebilir. Toplam ışığın paylaştırılması nedeniyle kontrast kaybı olabilir; özellikle loş ışıkta uzaktaki nesneler tek odaklı lenslere göre biraz daha az canlı görünebilir. Ayrıca kırıcı halkalar nedeniyle karanlıkta far çevresinde halo, glare ve starburst gibi ışık fenomenleri ortaya çıkabilir.

Bu optik etkilerin çoğu geçicidir; insan beyni yeni görsel düzene uyum sağlayacak şekilde öğrenme ve filtreleme mekanizmalarına sahiptir. Dr. Dicle, bu nöroadaptasyon sürecinin ortalama 3 ila 6 ay arasında sürdüğünü ve çoğu hastada belirtilerin zaman içinde azaldığını belirtiyor.

Uygun planlama ve hasta seçimiyle yapılan cerrahi sonrasında hastalar sabah kalkıp saate bakma, telefondaki mesajı gözlüksüz okuma, bilgisayarda çalışma ve hatta araç kullanma gibi günlük işleri gözlüksüz sürdürebilmektedir. Cerrahinin temel amacı ise hastanın yaşam kalitesini ve konforunu artırmaktır.

Sonuç olarak, özellikli göz içi mercekleri geniş bir hasta grubuna önemli faydalar sağlayabilir; ancak doğru aday seçimi, göz sağlığının ayrıntılı değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası nöroadaptasyon süreçlerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu kararı verirken uzman değerlendirmesi ve detaylı bilgilendirme önem taşır.

DAVİVA AVCILAR HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN OP. DR. DİCLEHAN ALİ DİCLE, HALK ARASINDA AKILLI LENS OLARAK BİLİNEN ÖZELLİKLİ (PREMİUM) GÖZ İÇİ MERCEKLERİNİN YAPISI, KİMLERE UYGULANABİLECEĞİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ.