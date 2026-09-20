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Göz kapağı iltihabında hijyen uyarısı: düzenli bakım şart

Op. Dr. Serap Eroğlu, blefarit ve meibomitin tedavisinde göz kapağı ve kirpik dibi hijyeninin, damlalık ve topikal ilaç kullanımının önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Göz kapağı iltihabında hijyen uyarısı: düzenli bakım şart

Göz kapağı iltihabında hijyenin önemi

Op. Dr. Serap Eroğlu, Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı olarak, göz kapağı ve kirpik dibi iltihapları olan blefarit ve meibomitin rahatsızlıklarının göz polikliniklerinde sık görüldüğünü belirtiyor. Bu durumlar genellikle gözlerde yanma, batma, kızarıklık, kuruluk hissi ve kirpik diplerinde kabuklanma gibi yakınmalarla kendini gösteriyor.

Belirtiler ve tanı:

Hekim muayenesinde şikâyetlerin kaynağı tespit edilerek tedavi planı oluşturuluyor. Tanı ve tedavi yaklaşımı hastanın şikâyetlerinin niteliğine göre şekilleniyor; bu nedenle doğru değerlendirme tedavinin başarısı açısından kritik öneme sahip.

Hijyen ve tedavi uygulamaları:

Eroğlu, tedavinin temel basamaklarından birinin göz kapağı ve kirpik dibi hijyeni olduğunu vurguluyor. Bu amaçla piyasada özel olarak üretilmiş göz kapağı temizleme mendilleri ve hekimin önerdiği uygun ürünlerin kullanılabileceğini belirtiyor. Temizlik işleminin nazik ve kontrollü yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Göz damlası uygulanırken damlalık ucunun göze, kirpiklere veya göz kapağına temas ettirilmemesi gerekiyor; aynı şekilde göz pomadı veya kremler kullanıldığında da hijyen kurallarına dikkat edilmeli ve ilaçlar hekimin önerdiği şekilde uygulanmalıdır.

Eroğlu, blefarit ve meibomitin hastalıklarının tekrarlama eğilimi gösterebildiğine dikkat çekiyor ve şikâyetler azalsa bile hekimin önerdiği düzenli göz kapağı ve kirpik dibi temizliğinin sürdürülmesinin önemini vurguluyor.

SİVAS NUMUNE HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. SERAP EROĞLU

SİVAS NUMUNE HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. SERAP EROĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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