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Göz muayenesi vücudun erken hastalık sinyallerini ortaya çıkarabilir

Retina muayeneleri diyabet, hipertansiyon, KİBAS ve MS gibi hastalıkların erken belirtilerini gösterebilir; uzmanlar rutin göz kontrolü öneriyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Göz muayenesi vücudun erken hastalık sinyallerini ortaya çıkarabilir

Gözler vücudun ilk uyarı noktası olabilir

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, gözlerin yalnızca görme organı olmadığını, aynı zamanda vücuttaki birçok hastalığın ilk belirtilerini de yansıtabileceğini söyledi. Karaca, özellikle retina muayenesinin diyabet, hipertansiyon ve metabolik hastalıklara ait bulguları ortaya koyabildiğini vurguladı.

Retinada izlenen sistemik belirtiler:

Karaca, göz dibinde yapılan incelemede hipertansiyonun sürekliliği ve şiddeti hakkında bilgi edinilebildiğini belirtti. Endokrinologlar ve nefrologlar hastalarında göz dibinde bulgu olup olmadığına göre yönlendirme yapıyor; bu sayede hastalığın kronikliğine dair önemli ipuçları elde edilebiliyor. Retina, metabolik ve doğuştan veya erişkinlikte ortaya çıkan birçok hastalığın erken belirtilerini verebiliyor.

beyin hastalıkları göze nasıl yansır:

Beyin ile göz arasındaki doğrudan bağlantıya dikkat çeken Karaca, KİBAS (beyin içi basınç artışı) durumunda retinada belirgin bulgular görülebildiğini anlattı. Ayrıca multipl skleroz (MS) gibi kronik hastalıklarda ani görme kaybı veya görme alanında daralma gibi şikayetlerin beyin kaynaklı olabileceğini, bu tür durumların göz muayenesiyle ilk etapta fark edilebileceğini ifade etti.

rutin kontroller neden şarttır:

Karaca, iyi görüyor olunsa bile belirli aralıklarla muayene olunmasının önemini şöyle özetledi: ışık çakmaları, görme alanı kayıpları, yan taraftan perde görme, bulanık görme veya şiddetli baş ağrılarıyla birlikte görme azlığı gibi belirtiler beyin kaynaklı sorunların göze yansıması olabilir. Bu nedenle "biz iyi görüyoruz" düşüncesiyle rutin kontrollerden kaçınılmaması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak uzman, göz muayenesinin sadece göz sağlığı açısından değil, genel sağlık taraması açısından da değerli olduğunu belirterek, belli bir yaştan sonra düzenli göz kontrollerinin ihmal edilmemesini önerdi.

GÖZ MUAYENESİ

GÖZ MUAYENESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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