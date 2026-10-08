Göz sağlığında erken tanının önemi: düzenli muayene şart

Sivas Numune Hastanesi'nden uyarı

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Eroğlu, birçok göz hastalığının başlangıç döneminde belirti vermeden ilerleyebildiğini; özellikle glokom, diyabetik göz hastalıkları, sarı nokta hastalığı ve bazı retina hastalıklarında erken tanının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Erken tanı ve risk grupları:

Op. Dr. Eroğlu, göz muayenesinin yalnızca görme problemi yaşandığında değil, düzenli sağlık kontrollerinin bir parçası olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi. Özellikle çocuklarda erken yaşta muayenenin görme gelişimi açısından kritik olduğunu; yetişkinlerde ise yaş, diyabet, hipertansiyon ve aile öyküsü gibi risk faktörlerine göre periyodik kontrollerin yapılması gerektiğini belirtti.

Günlük yaşamda alınabilecek önlemler:

Eroğlu, uzun süreli ekran kullanımına karşı düzenli mola verilmesi, uygun izleme mesafesinin korunması ve çocuklarda açık havada geçirilen sürenin artırılmasının göz sağlığını desteklediğini vurguladı.

Eroğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Görme kaybının önemli bir kısmı önlenebilir veya erken tanıyla tedavi edilebilir. Görmenizde bir değişiklik fark ettiğinizde ya da risk grubundaysanız göz muayenenizi ihmal etmeyin."

"GÖZ MUAYENENİZİ İHMAL ETMEYİN"