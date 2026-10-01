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Gözaltına alınan hakemler: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında soruşturma

İstanbul Başsavcılığının MHK'ye yönelik soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da gözaltına alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gözaltına alınan hakemler: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında soruşturma

Gözaltı ve soruşturma detayları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı işlemi yapıldı.

Gözaltı kararının, Trabzon’da oynanan hazırlık maçı Trabzonspor-Drogheda United sonrasında uygulandığı bildirildi. Savcılığın açıklamasına göre şüpheliler hakkında ele geçirilen dijital materyaller inceleniyor ve ilgili mali kayıtların, özellikle MASAK kayıtlarının detaylı analizi sürüyor.

Olayın seyri:

Habere göre şüpheliler, maçın tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Yapılan ilk tespitlerde, soruşturma kapsamında elde edilen dijital eşyalara ve mali verilerdeki incelemelere ağırlık verildiği vurgulandı. Savcılık, soruşturma kapsamında hangi adımların atılacağını ve olası ek gözaltı veya adli süreçlerin zaman içinde netleşeceğini belirtti.

Soruşturmanın kapsamı ve olası süreç:

Savcılığın açıklamasında, şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "7258 sayılı Kanun’a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları yer alıyor. Dijital delillerin ve MASAK raporlarının sonuçlarına göre soruşturmanın genişleyebileceği veya yeni şüphelilerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

İşlemlerin devam etmesi halinde savcılık ve adli makamlar tarafından ek açıklamalar yapılması bekleniyor. MHK ve ilgili futbol otoritelerinin konuyla ilgili resmi değerlendirmeleri ile olayın spordaki yansımaları, soruşturmanın ilerleyişine bağlı olarak takip edilecek.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA MERKEZ HAKEM KURULU&#039;NA (MHK) YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA...

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA MERKEZ HAKEM KURULU'NA (MHK) YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA SÜPER LİG HAKEMİ YASİN KOL İLE SÜPER LİG YARDIMCI HAKEMİ GÖKTUĞ HAZAR EREL, "7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET", "EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNA İŞTİRAK" VE "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇLARI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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