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Gözden kaçan boşluk: İnegöl'de bir işçi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

İnegöl'de bir sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki işçi yaklaşık 10 metreden beton zemine çakıldı; sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 21:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gözden kaçan boşluk: İnegöl'de bir işçi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sandalye imalathanesinde meydana gelen kazada, 29 yaşındaki işçi Nihat T. ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde iş yerinde asansörün kata geldiğini zanneden çalışanın adım atmasıyla yaşandı; asansörün bulunmaması sonucu genç işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayın gelişimi:

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerindeki sandalye imalathanesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Nihat T. (29) asansörün katında olduğunu düşünerek adım attı, platformun olmadığı fark edilemedi ve düşüş yaşandı. İşçinin çarpma anı ve düşüş mesafesi, ilk tespitlere göre yaklaşık 10 metre olarak bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucu yaralıyı bulunduğu yerden çıkarırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından görevli sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları incelemede, iş yeri koşulları ve asansör güvenliğine ilişkin savunma ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin yetkililerden açıklama bekleniyor.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN 29 YAŞINDAKİ İŞÇİ, AĞIR YARALANDI

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN 29 YAŞINDAKİ İŞÇİ, AĞIR YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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