Gözeli kavşağında çarpışma: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Gözeli kavşağında çarpışma

Elazığ-Diyarbakır karayolu Gözeli kavşağında meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, bölge ekipleri ve sağlık görevlilerinin hızla müdahale ettiği bir trafik kazası olarak kayda geçti.

Kazada yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, İshak Karadaş idaresindeki 23 BU 251 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 34 ETU 194 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu üç kişi yaralandı; Karadaş ağır yaralı olarak bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Karadaş’a sağlık ekipleri gelene kadar olay yerindeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapılarak kalp masajı uygulandı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralı İshak Karadaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar başlattı.

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ DE YARALANDI.