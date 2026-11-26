On yıl önce başlayan bağ:

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Mustafa Bakır, 10 yıl önce bir düğün salonu civarında uyuz olmuş ve darp edilmiş halde bulduğu köpeği sahiplendi. O günden beri birlikte yaşayan ikili, zaman içinde birbirine sıkı bir bağ kurdu. Yaklaşık bir ay önce köpekte ortaya çıkan rahatsızlık sonrası yapılan tetkiklerde Ani Kazanılmış Retina Dejenerasyonu Sendromu (SARDS) tespiti kondu ve veteriner hekimler iki göz sinirinin kalıcı hasar görmesi nedeniyle köpeğin görme yetisini geri kazanamayacağını belirledi.

Günlük rutin ve önlemler:

Bakır, köpeğin görme yetisini kaybetmesinin ardından yaşam düzenini tamamen ona göre şekillendirdi. Eskiden ihtiyaçlarını kendisi karşılayan hayvanın artık sağa sola çarpmasını ve kendine zarar vermesini önlemek için ev içinde ve dışarıda sürekli önlem alıyor. Mahalle arasında düzenli yürüyüşler yapmayı sürdürdüğünü söyleyen Bakır, köpeği evin içine hapsetmenin çözüm olmadığını vurguluyor; her gün belli saatlerde yürüyüşe çıkararak onun hareket özgürlüğünü korumaya çalıştığını aktarıyor. Bu yaklaşım, hayvanın fiziksel ve psikolojik refahını desteklemeyi amaçlıyor.

Komşuluk, sorumluluk ve umut:

Evinde iki köpek ve 15 kediye bakan Bakır, hayvanlara karşı sorumluluğun herkesin üzerine düşmesi gerektiğini ifade ediyor. Sabahları önceliğinin hayvanların yemek ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtiyor ve Onlar bize Allah'ın emaneti sözünü hatırlatarak yardım çağrısında bulunuyor. Bakır, sahiplenme ve düzenli bakımın sokak hayvanlarının yaşam koşullarını nasıl iyileştirebileceğine dair örnek oluşturuyor ve köpeği için 'Ben onu seviyorum, o da beni seviyor; Allah ömür verdikçe yanımda kalacak' diyerek duygularını özetliyor.

MUSTAFA BAKIR, "GÖZLERİ GÖRMÜYOR DİYE ONU EVİN İÇİNE HAPSETMEK MANTIKLI DEĞİL. HER GÜN BELLİ SAATLERDE MAHALLE ARASINDA YÜRÜYÜŞ YAPTIRIYORUM. KÖRLÜĞÜNÜ HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.