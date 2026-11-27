Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanan işlem:

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ilk kez uygulanan CAIRS tedavisi, ileri evre keratokonuslu hasta Elmas Erdem'de belirgin bir görme iyileşmesi sağladı. 2001'den beri hastalıkla mücadele eden Erdem'in görme seviyesi ameliyattan önce yüzde 5 olarak saptanmıştı; uygulama sonrası görmesi kornea nakli gerekmeksizin yaklaşık yüzde 50'ye çıktı.

CAIRS nasıl uygulanıyor:

Doç. Dr. Ali Ceylan tarafından açıklanan yöntemde, korneal allojenik intrastromal halka segmentleri (CAIRS) kullanılıyor. Refraktif cerrahi ünitesindeki ileri teknoloji Femto-saniye lazer ile kornea içinde tünel oluşturuluyor; ardından donör kornea dokusundan hazırlanan halka segmentleri bu tünellere yerleştiriliyor. Amaç, keratokonus nedeniyle bozulmuş ve düzensizleşmiş kornea şeklini yeniden düzenleyerek görme kalitesini artırmak ve uygun hastalarda kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırmaktır.

Hasta hikayesi ve tedavi süreci:

Elmas Erdem, 2001'den bu yana farklı merkezlerde tedavi gördüğünü, kontakt lens kullanmakta zorlandığını ve ağustos ayında Akdeniz Üniversitesi'ne başvurduğunu belirtti. Muayene sonrası kendisine başlangıçta kornea nakli önerildiğini, ancak Doç. Dr. Ali Ceylan'ın CAIRS seçeneğini sunduğunu anlattı. Kısa bir araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından ameliyatı kabul eden Erdem, işlem sonrası görmesindeki artışı umut verici bulduğunu ve ilerleyen dönemde daha da düzelebileceğine inandığını söyledi.

Hastanın eşi Ahmet Erdem de süreç boyunca ekibin ilgi ve özverisine teşekkür ederek, "Görmeyen gözlere ışık oldular" ifadelerini kullandı. Hem hasta hem yakınları, ekibin sağladığı güven ve destekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uygulamanın önemi ve beklentiler:

Doç. Dr. Ali Ceylan, ileri derecede keratokonuslu ve uygun kriterleri karşılayan hastalarda CAIRS tedavisinin kornea naklini erteleyebileceğini veya gereksinimi tamamen ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Akdeniz Üniversitesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bu uygulamanın, benzer vakalarda alternatif bir seçenek olarak değerlendirilebileceği ve hastaların yaşam kalitesini artırabileceği vurgulandı.

Uygulamanın uzun dönem sonuçları ve geniş hasta gruplarındaki etkinliği izlemeye devam edilecek; ancak Erdem vakası, ileri evre keratokonuslu hastalarda nakilsiz iyileşme umudu veren bir örnek olarak öne çıkıyor.

DOÇ. DR. ALİ CEYLAN (ORTADA), ELMAS ERDEM (SOLDA)