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Göztepe 15. dakikada öne geçti, Eyüpspor evinde geride

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Göztepe, Eyüpspor deplasmanında 15. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda devam ediyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe 15. dakikada öne geçti, Eyüpspor evinde geride

göztepe ilk 15 dakikada öne geçti

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası sonunda konuk ekip 1-0 üstünlüğü sağladı.

maçın ilk bölümünde öne çıkanlar

İlk çeyrekte tempo zaman zaman yükselirken, Göztepe'nin erken golü maçın kontrolünü eline almasına yol açtı. Eyüpspor hücumda denge kurmaya çalıştı ancak aradığı fırsatları henüz bulamadı. Stadyum atmosferi ve takımların orta saha mücadelesi şimdilik skoru belirleyen etkenler arasında.

devamı için beklentiler

Göztepe 15. dakikadaki golle avantajı yakaladı; Eyüpspor ise reaksiyon göstererek oyunu dengelemeye çalışacak. İlerleyen dakikalarda yapılacak taktiksel değişiklikler ve hücum varyasyonları maç sonucunu belirleyebilir. Karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda devam ediyor ve taraftar desteği her iki takım için de belirleyici olabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA EYÜPSPOR, ESENYURT NECMİ KADIOĞLU STADYUMU&#039;NDA GÖZTEPE&#039;Yİ...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA EYÜPSPOR, ESENYURT NECMİ KADIOĞLU STADYUMU'NDA GÖZTEPE'Yİ KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMADA 15 DAKİKA SARI-KIRMIZILILARIN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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