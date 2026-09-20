Göztepe erken golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

maç özeti

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın belirleyici anı, daha 2. dakikada gelen gol oldu; maç boyunca her iki takım da ikinci yarıda üstünlük kurma arayışını sürdürecek.

ilk yarı önemli dakikalar:

2. dakikada Arda Okan sağ kanattan yaptığı dripling ve ortanın ardından oluşan karambolde, ceza sahası önünden sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. Gol, Göztepe'ye erken moral sağladı ve maçın ilk dakikalarında skoru belirledi.

17. dakikada Bokele orta alandan taşıdığı topu hızla hücuma taşıdı; Janderson ile duvar pası sonrası karşı karşıya kalan Bokele'nin vuruşu üstten auta gitti. Bu pozisyon Rizespor savunmasını uyandırdı ancak gol için yeterli olmadı.

42. dakikada Janderson ve Henrique'nin kafa mücadeleleri sonrası gelişen atakta Juan sol çaprazdan sert bir şut çıkardı; kaleci Yahia Fofana refleksiyle topu ayaklarıyla çıkardı ve Rizespor beraberlik şansını engelledi.

takımlar, hakem ve notlar:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, O. Gökhan Bilir, Mert Bulut

Göztepe ilk 11'i: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Alex Matos, Andre Henrique, Juan, Richard Akonnor, Janderson. Yedekler arasında Mehmet Şamil Öztürk, Faustino Anjorin, Alexis Antunes, Efkan Bekiroğlu, Bekir Böke, Sinclair Armstrong yer aldı. Teknik direktör: Stanimir Stoilov.

Çaykur Rizespor ilk 11'i: Yahia Fofana, Attila Mocsi, Tayyip Talha Sanuç, Taha Şahin, Mithat Pala, Modibo Sagnan, İbrahim Olawoyin, Taylan Antalyalı, Qazim Laçi, Ali Sowe, Emrecan Bulut. Yedekler: Zafer Görgen, Zakaria Ariss, Siaka Bakayoko, Moussa Diakité, Dal Varesanovic, Can Bozdoğan, Adedire Awokoya Mebude, Ahmed Kutucu, Gennaro Borrelli, Iustin Doicaru. Teknik direktör: Recep Uçar.

Maçın ilk yarısında sarı kart görenler: Arda Okan Kurtulan ve Alex Matos (Göztepe). Göztepe'nin erken golü sonrası Çaykur Rizespor daha fazla topa sahip olmaya çalışsa da Arda Özçimen ve savunma hattı zaman zaman etkili müdahalelerle ev sahibinin avantajını korumasını sağladı.

İkinci yarıda takım dizilişleri ve hücum tercihleri belirleyici olacak; özellikle Rizespor'un gole yaklaşma çabalarında kanat etkinliği ve duran topları kullanması bekleniyor. Göztepe ise kontrataklarla farkı artırma şansını arayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-0 GÖZTEPE ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.