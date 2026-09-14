Göztepe galibiyet hasretiyle son sıraya demir attı

Göztepe'nin kötü başlangıcı lig tablosuna yansıdı

Trendyol Süper Lig'de sezona beklentilerin uzağında başlayan Göztepe, ilk 5 haftalık periyodun sonunda galibiyetle tanışamayan tek takım oldu. Sarı-kırmızılılar, yaz dönemi hazırlıklarında yenilgi yüzü görmemesine rağmen ligin açılış maçlarından itibaren istikrarlı bir sonuç alamadı ve şu an itibarıyla 2 puanla son sırada bulunuyor.

maçların özeti:

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, ikinci haftada evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray'a deplasmanda 3-2, dördüncü haftada sahasında Gaziantep FK'ye 4-2 yenilen ekip, son haftada Alanyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Bu sonuçlar ekipte henüz galibiyet sevinci yaşanamadığını net biçimde ortaya koyuyor.

savunma zaafları ve gelecek beklentisi:

Geçmiş sezonlarda savunma hattıyla öne çıkan Göztepe, bu sezon kırılgan bir görüntü veriyor. İlk 5 maçta kalesinde toplam 13 gol gören takım, maç başına ortalama 2.6 gol yiyerek ligin en çok gol yiyen takımı konumuna geldi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucu aldığı puanlarla alt sıralarda yer alıyor.

İzmir ekibi için önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçı kritik önemde; camia, sahasında alacağı bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de ligin alt sıralarından uzaklaşmayı hedefliyor. Takımın performansında savunma disiplininin yeniden sağlanması ve küçük detaylardaki iyileşmeler, kısa vadede puan kazanma şansını belirleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

ALANYASPOR VE GÖZTEPE MAÇI