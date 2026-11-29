maça genel bakış:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00'da sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi, ligdeki son 6 maçında aldığı 5 galibiyetle çıkış yakaladı ve 18 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi takım, bordo-mavililere karşı sahadan 3 puanla ayrılarak bu sezonki ikinci iç saha galibiyetini kazanmayı hedefliyor.

ev sahibi ve konuk takımın hedefleri:

Trabzonspor ise 28 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. Thomas Reis'in öğrencileri son 3 deplasman maçını kazanarak form grafiğini yükseltti; takım İzmir'den de galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

göztepe'de sakatlıklar:

Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesinde dört oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıkları devam eden Furkan Bayır ve Ibrahim Sabra karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi süren sağ bek Ogün Bayrak ile, Erzurumspor FK deplasmanında 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Andre Henrique'nin de maça yetişmesi beklenmiyor; böylece teknik ekip sınırlı kadroyla planlama yapmak zorunda kalacak.

hakem ataması ve organizasyon:

Mücadeleyi orta hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak; karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olarak bildirildi. Her iki takım da sahadaki performanslarıyla ligdeki konumlarını sağlamlaştırmak istiyor.

GÖZTEPE (ARŞİV)