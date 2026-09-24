göztepe, öne geçtiği dört maçta üstünlüğü koruyamadı

göztepe'nin lig başlangıcı ve genel tablo:

Trendyol Süper Lig'de sezona beklenen başlangıcı yapamayan Göztepe, ilk 6 haftada sadece 3 puan toplayarak ligin 17. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyotta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Ele alınan maçlar, takımın zaman zaman oyunu kontrol altına alabildiğini ancak skoru tutmakta zorlandığını gösteriyor.

öne geçtiği maçların kronolojisi:

Ligin açılış haftasında Samsunspor deplasmanında önce 1-0, sonra 3-2 öne geçen Göztepe, müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. İkinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray karşısında Stanimir Stoilov yönetimindeki takım 1-0 üstünlüğü elde etti; ancak maç 3-2'lik skorla rakibin galibiyetiyle sonuçlandı. Dördüncü haftada Gaziantep FK ile oynanan mücadeleyi 4-2 kaybetti. Beşinci haftada Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçen Göztepe, müsabakayı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Altıncı haftada Çaykur Rizespor karşısında da 1-0'lık üstünlüğü koruyamayan ekip, sahadan yine 2-2 beraberlikle ayrıldı.

nedenler ve çıkarımlar:

Bu dört maçta öne geçilip skoru koruyamama eğilimi, takımın savunma direncinde ve maç yönetiminde eksikliklere işaret ediyor. Sonuçlar, Göztepe'nin ileri uçta üretken olsa da rakiplerin geri dönüşlerine karşı zayıf kaldığını gösteriyor. Stoilov yönetiminde atılan gollere rağmen puan kayıpları, takımın sezon boyunca sürdürülebilir performans arayışını öne çıkarıyor. Teknik ekip ve oyuncuların, savunma organizasyonu ve maç sonu yönetimi üzerinde çalışması öncelik taşımaya devam edecek.

GÖZTEPE, 4 MAÇTA ÖNE GEÇMESİNE RAĞMEN SKORU KORUYAMADI