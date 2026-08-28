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Göztepe Rams Park'ta ilk galibiyeti hedefliyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesinde yarın Rams Park'ta Galatasaray'ı yenerek sezonun ilk galibiyetini hedefliyor; üç savunmacısı sakat.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Göztepe Rams Park'ta ilk galibiyeti hedefliyor

Göztepe Rams Park'ta ilk galibiyeti hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Göztepe, yarın Rams Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak ve İzmir ekibi, bu zorlu deplasmandan çıkaracağı sonuçla bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.

maç bilgileri:

Göztepe için puan ihtiyacı belirgin; ligde henüz galibiyetle tanışamayan takım, sahaya kazanmak için çıkacak. Karşılaşmanın atmosferi ve rakibin gücü göz önüne alındığında teknik heyetin temkinli ama sonuca yönelik bir plan tercih etmesi bekleniyor.

sakatlar ve kadro belirsizliği:

İzmir ekibinde savunmada eksikler öne çıkıyor. Kadroda yer alamayacak üç isim şu şekilde: Furkan Bayır (geçen sezondan devam eden sakatlık), Noah Sonko Sundberg (sezon öncesi Trabzonspor maçında sakatlandı; yaklaşık 1 ay yok) ve geçtiğimiz haftanın Gençlerbirliği maçında oyundan çıkan Allan Godoi. Bu durum, teknik direktör Stanimir Stoilov'un savunma hattında hangi düzeni tercih edeceği konusunda soru işareti yaratıyor.

Stoilov'un elinde savunma rotasyonunu yeniden düzenleme ve hücuma destek verecek alternatifler yaratma zorunluluğu bulunuyor. Savunma eksikleri nedeniyle Göztepe'nin daha kompakt bir oyun oynaması, topa sahip olma ve hata payını azaltma önceliği taşıyacak. Taraftarlar için ise en büyük beklenti, takımın sahadan galibiyetle ayrılması ve moral kazanmasıdır.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA GALATASARAY&#039;A KONUK OLACAK...

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA GALATASARAY'A KONUK OLACAK (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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