Göztepe'de skor sorumluluğunu üstlenen Juan her 87 dakikada bir fileyi havalandırıyor

Trendyol Süper Lig'e istenen başlangıcı yapamayan Göztepe, ilk 6 haftada topladığı 3 puanla ligde 17. basamakta yer alıyor. Takımın genel performansı hayal kırıklığı yaratırken, 24 yaşındaki Brezilyalı forvet Juan sınırlı sürelerine rağmen etkili bir gol ortalaması yakaladı.

süre ve gol verimliliği:

Yaz döneminde CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Juan, sezona ilk üç maçta ilk 11'de başlayamadı. Samsunspor karşılaşmasında 30, Gençlerbirliği maçında 45 ve Galatasaray mücadelesinde 27 dakika forma giydi; Galatasaray karşılaşmasında takımının gollerinden birine imza attı.

İlk 11'e döndükten sonra Gaziantep FK maçında 2, Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol kaydeden Juan, milli ara öncesindeki son maçta Çaykur Rizespor karşısında skoru değiştiremedi. Buna rağmen sezonun ilk 6 haftasında sahada kaldığı 347 dakikada toplam 4 gol atarak, sahada kaldığı her 87 dakikada bir gol ortalaması tutturdu.

takımdaki rolü ve beklentiler:

Göztepe'nin ligde attığı 11 golün 4'ünde imzası bulunan Juan, takımın skor yükünün önemli bir bölümünü üstlenmiş durumda. Bu performans camiada memnuniyetle karşılanırken, oyuncunun özellikle sınırlı sürelerde yüksek verim sağlayabilmesi teknik kadro için olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor.

Genç forvetin transfer sürecindeki yakın ilişkilere rağmen Göztepe'de kalışı ve sahada gösterdiği skorer performans, takımın hücum seçenekleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

GÖZTEPE’NİN BREZİLYALI GOLCÜSÜ JUAN, BU SEZON SAHADA KALDIĞI 87 DAKİKADA 1 GOL ATARAK TAKIMINA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLADI.