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Göztepe'nin 6 maçlık galibiyet özlemi savunma zaaflarını ortaya koyuyor

Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında 2-2 berabere kalarak bu sezon 6 maçtır galip gelemedi; savunma zaafları ve kaleci rotasyonu sorunu sürdürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe'nin 6 maçlık galibiyet özlemi savunma zaaflarını ortaya koyuyor

maç değerlendirmesi

Göztepe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak bu sezon hâlâ galibiyetle tanışamadı. İzmir ekibi, maçta öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte takımın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

haftalara göre sonuçlar

Sezona deplasmanda Samsunspor ile 3-3 beraberlikle başlayan Göztepe, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2, dördüncü haftada Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup oldu. Ardından Alanyaspor deplasmanında 2-2'lik bir sonuç alan sarı-kırmızılılar, son olarak Çaykur Rizespor karşısında da 2-2 berabere kaldı.

savunma sorunları ve kaleci rotasyonu

Göztepe bu 6 haftada toplam 11 gol attı, kalesinde ise 15 gol gördü; takımın averajı -4 ve puanı 3, ligde 17. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov maç sonu düzenlenen basın toplantısında takımın skor üretme çabasını kabul etmekle birlikte kalesinde çok fazla gol gördüklerini dile getirdi ve mevcut tablonun kendileri için net olduğunu vurguladı.

Savunmada Godoi ve Sonko gibi önemli isimlerin sakatlıkları nedeniyle takım tam kapasite çalışamıyor. Ayrıca kaleci değişikliği de beklenen etkiyi vermedi: Gaziantep FK maçının ilk yarısında taraftarlarla yaşanan sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan Luka Gugeshashvili, görev aldığı ilk 4 maçta kalesinde 10 gol gördü. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren kaleyi devralan Arda Özçimen ise son iki maçta 90'ar dakika görev yaparken toplam 4 gol yedi. Bu değişikliklere rağmen Göztepe bu sezon henüz kalesini gole kapatmayı başaramadı.

takımın önündeki acil gündem

Sonuçlar ve istatistikler Göztepe için savunma odaklı kısa vadeli çözümler gerektiğini gösteriyor. Hem sakatlıklardan dönen oyuncuların adaptasyonu hem de kaleci tercihleri, takımın ilk galibiyetini alabilmesi için belirleyici olacak. Teknik ekip, savunma disiplinini artıracak taktiksel düzenlemeler ve kadro istikrarı arayışını sürdürmek zorunda.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE BERABERE KALARAK BU SEZONKİ...

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE BERABERE KALARAK BU SEZONKİ GALİBİYET HASRETİNE SON VEREMEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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