taha ve arda: 11 haftada kesintisiz görev

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın tamamında forma giyen Taha Altıkardeş ve Arda Okan Kurtulan, Göztepe'nin bu sezonki en düzenli iki ismi olarak öne çıktı. 23 yaşındaki stoper Taha, oynanan tüm karşılaşmalarda ilk 11'de başladığı gibi, maçların tamamında sahada kalarak toplam 990 dakika oynadı. Aynı yaş grubundaki sağ kanat oyuncusu Arda da 11 maçın tamamına ilk 11'de başlayıp, sadece Başakşehir FK karşılaşmasında 82. dakikada teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından oyundan alındı ve toplam 982 dakika sahada kaldı.

oyun içindeki roller ve katkıları:

Taha savunmanın merkezinde süreklilik ve güven veren bir isim haline gelirken, Arda sağ kanatta rekabetçi bir performans sergileyerek formayı kimseye kaptırmadı. İki oyuncunun sürekli tercih edilmesi, teknik ekip açısından savunma ve hücum kanadında alınan istikrarın en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

takımda düzenli görev yapan diğer isimler:

Göztepe'de ayrıca Juan, Andre Henrique, Rhaldney ve Janderson da ligde oynanan 11 maçın tamamında forma giydi. Bu dörtlü arasında en fazla süre alan Rhaldney oldu; Brezilyalı oyuncu 793 dakika sahada kalırken, 9 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Juan 8 maçta ilk 11'de yer alıp toplam 713 dakika oynadı. Andre Henrique 8 müsabakada sahadayken 662 dakika süre aldı. Janderson ise 6 mücadelede ilk 11'de görev aldı ve toplam 555 dakika oynadı.

Bu dengeli süre dağılımı, teknik ekibin hem genç oyunculara güvenini hem de rotasyon yaparken belli isimlere istikrar yüklemesini gösteriyor. Özellikle Taha ile Arda'nın kesintisiz katkısı, Göztepe'nin ligdeki performansının istikrar kazanmasında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

ARDA OKAN KURTULAN (ARŞİV)