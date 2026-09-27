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Göztepe'ye bir nefes: Miroshi ve Sundberg antrenmanlara katıldı

Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, milli arada sakatlıklardan dönmek için takımla antrenmanlara başladı; iki oyuncunun 11'e dönmesi bekleniyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe'ye bir nefes: Miroshi ve Sundberg antrenmanlara katıldı

Göztepe'ye bir nefes: Miroshi ve Sundberg antrenmanlara katıldı

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, milli arada takımla birlikte çalışmalara başladı. Kulüpten gelen haber, Göztepe için hem saha hem de kadro derinliği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

sakatlıklar takımı nasıl etkiledi:

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada istediği sonuçları alamadı; ekip 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 3 puanda ve 17. sırada bulunuyor. Bu süreçte birçok oyuncu sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Yeni transfer Sonko Sundberg, sezon öncesi Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık yaşadı ve ligin ilk altı haftasında forma giyemedi. Allan Godoi, ligin ikinci haftasında iç sahada oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanarak son 4 karşılaşmada görev alamadı.

Takımın önemli isimlerinden Novatus Miroshi ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Alanyaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında forma giymedi. Alexis Antunes kısa süreli bir sakatlık nedeniyle bir maç kaçırırken, yeni transfer Gökdeniz Bayrakdar antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Geçen sezondan bu yana sorun yaşayan Furkan Bayır ile sezon başında sakatlanan Ibrahima Sabra da henüz formasına kavuşamadı.

milli arada beklentiler:

Kulüp yetkilileri ve medikal ekip, milli arada Miroshi ve Sundberg'in eksiklerini tamamlayıp fiziksel olarak takıma uyum sağlamaları halinde ilk 11'e dönmelerinin mümkün olduğunu belirtiyor. Bu iki oyuncunun geri dönüşü, teknik ekibin seçeneklerini artıracak ve Göztepe'nin kalan lig periyodunda rotasyonunu güçlendirecek.

Takımın önümüzdeki süreçteki performansı, sakatlıkların seyrine bağlı olarak şekillenecek; kulüp ise hafta hafta oyuncuların durumunu takip edip kadro planlamasını buna göre yapacak.

GÖZTEPE’DE NOVATUS MİROSHİ VE SONKO SUNDBERG, ÇALIŞMALARA BAŞLADI. (SONKO)

GÖZTEPE’DE NOVATUS MİROSHİ VE SONKO SUNDBERG, ÇALIŞMALARA BAŞLADI. (SONKO)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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