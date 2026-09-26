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Granta mevkiinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı, 3 yaralı

Granta mevkiinde R.U. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı; 3 kişi yaralandı ve Söke'ye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Granta mevkiinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı, 3 yaralı

Granta mevkiinde trafik kazası

Kuşadası-Söke karayolunun Granta mevkiinde meydana gelen kazada, R.U. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini yitirdiği araç, yol kenarındaki bir benzin istasyonunun istinat duvarına çarparak savruldu ve yola yan şekilde durdu.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre araç Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halindeydi. Çarpmanın şiddeti çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve ihbar üzerine bölgeye sağlık ile trafik ekipleri sevk edildi. Kazanın oluş nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

müdahale ve soruşturma:

Kazada araçta bulunan 3 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alıp delil toplama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer kazanın nedenini belirlemek üzere çalışma yürütüyor.

KUŞADASI-SÖKE KARAYOLUNUN GRANTA MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

KUŞADASI-SÖKE KARAYOLUNUN GRANTA MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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