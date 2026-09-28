Grup Şantiye yurt bahçesinde öğrencilerle coşkulu gece yaşattı

Grup Şantiye Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda sahne aldı

Talas Belediyesi’nin kent çapında tanınan müzik topluluğu Grup Şantiye, üniversitelerin eğitime başladığı günlerde Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda konser düzenledi. Yurdun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gençler müziğe eşlik edip keyifli anlar yaşadı.

Konser ve öğrencilerin tepkisi:

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile yurt idarecileri ve çalışanları da katıldı. Çalınan parçalara öğrenciler sık sık eşlik ederken, zaman zaman halaylarla gece boyunca coşku hakimdi. Organizasyon, yurt sakinleri arasında büyük ilgi gördü ve gençler konserin ardından moral bulduklarını belirtti.

Başkanın mesajı ve teşekkürler:

Konsere katılanlara hitap eden Mustafa Yalçın, Kayseri'nin güvenli bir şehir olduğuna dikkat çekerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Yalçın, "Yeni eğitim/öğretim yılınız hayırlı olsun. Derslerinizde başarılar diliyorum. Bu şehirde 30 yıldır yöneticilik yapmış birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Kayseri güvenli bir şehirdir. Ankara’da İstanbul’da bir okul kazanmış olsaydınız günde en az 2-3 saat yolda zaman kaybedecektiniz. Yani günde 2 saatlik kazanımınız var, bunu kendi kişisel gelişiminize kullanabilirsiniz. Siz bizim için değerlisiniz, size hizmet etmek için görev yapıyoruz" dedi.

Ali İhsan Kabakçı ise konuşmasında Başkan Yalçın’ın öğrencilerin yanında olmaya devam ettiğini vurgulayıp bu güzel etkinlik için teşekkür etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler de duygu ve düşüncelerini paylaştı: "Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederiz. Herkesin ilgiyle takip ettiği Grup Şantiye’yi yurdumuzun bahçesine kadar getirdi. Çok güzel bir akşam geçirdik, moral bulduk" şeklinde konuştu.

Yapılan konser, yeni dönemin başlangıcında öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik belediye desteklerinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

TALAS BELEDİYESİ’NİN ADI YURT ÇAPINDA DUYULAN MÜZİK TOPLULUĞU GRUP ŞANTİYE, KONSERLERİNE DEVAM EDİYOR. ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİME BAŞLADIĞI ŞU GÜNLERDE YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KONSERLER DÜZENLEYEN GRUP ŞANTİYE, MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA SAHNE ALDI.