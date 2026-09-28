Dolar 48,9775 +0,13%
Euro 55,8054 +0,11%
Bist 12.538,79 -2,80%
Altın Gram 6.595,63 -3,07%
EUR/USD 1,1388 -0,05%
Brent Petrol 99,47 +2,08%
--°

Grup yollarında güvenlik ve konfora odak: Ozansu ve Sancaktepe çalışmalarında son durum

Bayburt'ta Ozansu grup yolunda asfalt, Sancaktepe'de genişletme çalışmaları sürüyor; Vali Mustafa Eldivan yerinde inceleme yaparak bilgi aldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Grup yollarında güvenlik ve konfora odak: Ozansu ve Sancaktepe çalışmalarında son durum

Çalışmalar valinin denetiminde

Bayburt’ta Ozansu grup yolunda yürütülen asfalt çalışmaları ile Sancaktepe grup yolunda devam eden genişletme çalışmaları, valilik yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Mustafa Eldivan, projelerin tamamlanmasının ardından bölge yollarında ulaşım güvenliği ve konforun artacağını vurguladı.

Ozansu'da yeniden düzenleme:

DSİ tarafından yapımı tamamlanan Yelpınar Göleti inşası sırasında zarar gören Ozansu grup yolu, valilik ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeniden düzenleniyor. Protokolün uygulanmasında İl Özel İdaresi de destek sağlıyor; yürütülen asfalt çalışmaları ile yolun standardının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Sancaktepe'de ulaşım standardı yükseliyor:

Sancaktepe grup yolunda süren genişletme çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Mustafa Eldivan, yolun ulaşım standardının yükseltilmesine yönelik işlerin titizlikle sürdüğünü belirtti. Çalışmalar tamamlandığında bölgedeki erişimin daha güvenli ve rahat hale gelmesinin planlandığı kaydedildi.

Her iki projede de önceliğin yol güvenliği ve kullanıcı konforu olduğu; saha incelemeleriyle uygulamanın yakından izlendiği ifade edildi. Vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlanması için gerekli koordinasyonun devam ettiği bildirildi.

BAYBURT’UN GRUP YOLLARINDA ASFALT VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BAYBURT’UN GRUP YOLLARINDA ASFALT VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karacaören'de 65 metrelik asma köprü camiye ulaşımı kolaylaştırdı
images

Kumbağ açıklarında denizde yüzerek ilerleyen karaca tekne yolcularını şaşırttı
images

Tunceli'de iki nehir yağışın ardından farklı renklerde aktı
images

Van Gölü limanları yavru inci kefalleriyle doldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolvadin'de Damlalı Dede mesire alanı ihmalle harabeye döndü

Parklara yeni nesil kauçuk zeminle güvenli adım

Feke kitap günleri öğrencileri ve halkı üç gün boyunca kitapla buluşturdu

Araban ovasında yaban domuzu sürüleri çiftçileri uyarıyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi