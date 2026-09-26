GSB Eskişehir yurtlarında yeni döneme uyum köprüsü

Toplantının amacı ve kapsamı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtlarında barınmaya başlayan yeni öğrenciler için düzenlenen iletişim ve uyum toplantıları, öğrencilerin yurt yaşamına hızlı ve sağlıklı adapte olmasını hedefledi. Yurt müdürleri ve idari personelin katıldığı oturumlarda yurt hizmetleri, genel işleyiş ve tesis imkânları hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenci görüşleri ve yönetimin yanıtları:

Toplantı boyunca yurt yönetimi, öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini tek tek dinledi ve sürece dair soruları yanıtladı. Bu doğrudan iletişim, yeni dönemde karşılaşılabilecek sorunların erken tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi açısından önem taşıdı.

İl müdürlüğünün dileği:

GSB Eskişehir İl Müdürlüğü yetkilileri, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için huzurlu, verimli ve başarılı geçmesini temenni etti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) ESKİŞEHİR YURTLARINDA BARINMAYA BAŞLAYAN YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN İLETİŞİM VE UYUM TOPLANTILARI DÜZENLENDİ.