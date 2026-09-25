Gsyiad'tan Galatasaray kadın voleyboluna güç veren sponsorluk anlaşması

Tören ve anlaşmanın detayları:

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile Galatasaray Kadın Voleybol Takımı arasında gerçekleşen sponsorluk anlaşması, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve voleybolcular katıldı.

başkan özbek'in değerlendirmesi:

Dursun Özbek törende GSYİAD'ın kuruluşundan beri kulübün yanında olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Galatasaray’a olan bağlılıklarını bir kez daha gösteriyorlar. Galatasaray olarak her zaman hedefimiz sadece futbolda değil, mücadele ettiğimiz tüm branşlarda en üst seviyede rekabet eden, şampiyonluklar kazanan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden takımlar oluşturmak." Özbek, sürdürülebilir mali yapı ve mükemmel tesisler sağlanmasının önemine dikkat çekerek amatör branşlara verilen sponsorluk desteklerinin takıma sağlayacağı katkıya işaret etti.

gsyiad ve yönetimin bakışı:

Murat Sancaktar, konuşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek GSYİAD'ın 25. yılını kutladı ve "Kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olduk" ifadelerini kullandı. Sancaktar, birlikteliği "aynı ailenin fertlerinin ortak hedef için omuz omuza vermesi" şeklinde tanımladı ve geçen sezon elde edilen CEV Kupası başarısına atıf yaparak bu yılki hedeflerin büyüklüğüne vurgu yaptı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise GSYİAD'ı bir sponsor değil, kulübün ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdi ve çalışmaların devam edeceğini belirtti. Cibara, geçen sezon geniş bir kadroyla mücadele ettiklerini hatırlatarak teknik heyetin talebi olmadıkça "yeni bir smaçör transferi yapmayacağız" dedi ve kulübün amatör branşlardaki başarılarına destek veren iş birliklerine teşekkür etti.

GSYİAD ile yapılan bu sponsorluk anlaşması, kulübün amatör branşlarına yönelik finansal desteği güçlendirirken, Galatasaray kadın voleybol takımının hem ulusal hem de Avrupa hedeflerine ulaşma iddiasını desteklemeyi amaçlıyor.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.