Gübretaş, İskenderun limanını 190 milyon dolarlık yatırımla modernize ediyor

Gübretaş'ın İskenderun limanı yatırım projesi

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. (GÜBRETAŞ), İskenderun Sarıseki'deki İskenderun Limanı'nı kapsamlı bir modernizasyonla güçlendirmek üzere önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında işletme ve dönüşüm yatırımlarını Alport Liman İşletmeciliği A.Ş. üstlenecek ve limanda yaklaşık 190 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirilecek.

Anlaşma çerçevesinde limanın mülkiyeti GÜBRETAŞ'ta kalmaya devam edecek; rehabilitasyon, kapasite artışı ve işletme hakları Alport tarafından yürütülecek. Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Temel Tayyar Yeşil, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Özyiğit, GÜBRETAŞ Genel Müdürü Musa Goral ile Albayrak Grubu yöneticileri arasında yapılan imza töreniyle proje resmen başlatıldı.

Neden modernizasyona ihtiyaç duyulduğu:

İskenderun Limanı uzun yıllardır faaliyet gösteriyor; ancak altyapının yaşı ve ekonomik işletme ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle deprem öncesinde de modernizasyon ihtiyacı bulunuyordu. 6 Şubat depremleriyle ortaya çıkan ilave hasar, limanın altyapı ve üstyapısının yenilenmesini, operasyonel kapasitenin artırılmasını ve güncel limancılık standartlarına uygun hale getirilmesini gerektirdi.

İşletmeci seçiminde finansal yeterlilik, liman işletmeciliği deneyimi ve operasyonel teknik kapasite birlikte değerlendirildi. Alport’un yurt içi ve yurt dışında toplam sekiz limanın işletilmesinden gelen tecrübesi, projenin ölçeğini karşılayacak finansal ve operasyonel kapasite sağlaması bakımından belirleyici oldu.

Yatırım modeli ve bölgesel etkileri:

Anlaşma kapsamında Alport limanın altyapı ve üstyapısını yenileyecek, operasyonel kapasiteyi artıracak ve limanı rekabetçi bir yapıya dönüştürecek. Ayrıca GÜBRETAŞ'ın bölgedeki gübre faaliyetleri için 30 bin metrekarelik alanda yeni altyapı ve üstyapı yatırımları Alport tarafından yapılacak. Yatırım süresince GÜBRETAŞ’ın üretim faaliyetleri kesintisiz devam edecek.

İşletme modeli GÜBRETAŞ’ın uzun vadeli ekonomik menfaatlerini gözeten bir yapıya kurgulandı: şirket limanın mülkiyetini korurken, işletme süresince sabit işletme ücreti ve liman cirosundan pay alacak. Sözleşme süresi 35 yıllık olup, GÜBRETAŞ’ın bu dönemde toplamda yaklaşık 350 milyon ABD doları gelir elde etmesi öngörülüyor. Rehabilitasyon ve kapasite artışı için gerekli yatırım finansmanı ise Alport tarafından karşılanacak; böylece GÜBRETAŞ kaynakları kullanılmadan varlığın değeri artırılmış olacak.

Projenin tamamlanmasıyla İskenderun Limanı’nın kapasitesi ve operasyonel kabiliyetlerinin önemli ölçüde artması, bölgenin sanayi, tarım, dış ticaret ve lojistik altyapısına güçlü katkı sağlaması hedefleniyor. GÜBRETAŞ yönetimi, yatırımın hem mevcut ihtiyaçları hem de 6 Şubat depremi sonrası ortaya çıkan gereksinimleri birlikte karşılayarak limanı yeni bir döneme taşıyacağını belirtiyor.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş. (GÜBRETAŞ), ALPORT LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. İLE ANLAŞMA İMZALADI