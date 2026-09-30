Güce'de kelimeleri ve türküleri tersten söyleyen kişi gündelik hayatına devam ediyor

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluğundan beri süregelen sıra dışı bir yeteneğe sahip. Konuştuğu kelimeleri geriye doğru söyleyebilen Kara, yalnızca günlük ifadeleri değil, bildiği türkü ve şarkıları da ezgisine uygun şekilde tersten seslendiriyor.

erken yaşta başlayan bir alışkanlık:

Kara, küçük yaştan itibaren kelimeleri tersten söyleyebildiğini ve zaman içinde bu yeteneğin daha da geliştiğini anlatıyor. Sokakta gördüğü tabela ve yazıları tersten okumaya başladığını, bunun zamanla konuşma yeteneğine dönüştüğünü söylüyor. Söylediklerinin çevredeki kişilerce anlaşılamadığı durumlarda ise konuşulanları kağıda yazıp tersten okuyanlar oluyor.

Ömer Kara kendi ifadesiyle yeteneğinin içinde doğduğunu ve geliştirmenin zamanla gerçekleştiğini belirtiyor: 'Yetenek bende küçük yaştan beri vardı. Daha sonra böyle ortaya çıkmaya başladı. Bu benim içimde vardı herhalde.' Kara, yeteneğini bir beceri olarak sunduğunu ve bundan keyif aldığını vurguluyor.

çevrenin tepkileri ve İstanbul anısı:

Tersten konuşma, ilk kez duyanlar için yabancı bir dile benzetilebiliyor. Kara, bu durumun farklı tepkilere yol açtığını aktarıyor; kimi insanlar hoşlanıyor, kimileri ise umursamıyor. İstanbul İstiklal Caddesinde yaşadığı bir anıyı şöyle aktarıyor: 'İstiklal Caddesi’ndeydim. Arkadaşlar, 'Bir tersten söyle bakalım' dediler. Ben de tersten konuşmaya başladım. Arkadan turistlerin “What” dediğini duydum.' Bu anekdot, yeteneğin hem dikkat çektiğini hem de kültürel algıda şaşkınlığa neden olduğunu gösteriyor.

Kara, tersten konuşmayı ve türkü söylemeyi normal konuşmaya göre daha çok sevdiğini belirtiyor. Bildiği şarkıları ezgiye sadık kalarak geriye doğru seslendirebilmesi, yeteneğin sadece kelime bazında değil müzikle ilişkilendirildiğinde de sürdürülebilir olduğunu ortaya koyuyor.

Güce'de yaşayanlar için Ömer Kara'nın bu alışkanlığı zamanla sıradanlaşmış durumda; onu ilk kez duyanlar ise hâlâ şaşkınlık yaşuyor. Yetenek hem bireysel bir merak konusu hem de yerel sosyal çevrede dikkat çeken bir özellik olarak yaşamına devam ediyor.

ÖMER KARA