Dolar 49,0124 +0,02%
Euro 55,6429 +0,10%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.637,68 +0,78%
EUR/USD 1,1351 +0,03%
Brent Petrol 96,32 +0,17%
--°

Güce'nin tersine yeteneği: konuşmayı ve türküleri tersten söyleyen Ömer Kara

Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluktan beri konuşmalarını ve türküleri ezgiye uygun şekilde tersten söyleyerek çevresinde şaşkınlık ve ilgi uyandırıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güce'nin tersine yeteneği: konuşmayı ve türküleri tersten söyleyen Ömer Kara

kökeni ve gelişimi:

Giresunun Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluktan beri nadir görülen bir yetenek sergiliyor: konuştuğu kelimeleri geriye doğru telaffuz etmek. Kara, yeteneğinin küçük yaşlarda kendiliğinden başladığını ve zaman içinde pratikle daha da geliştiğini anlatıyor. Yolda gördüğü tabela ve yazıları tersten okumaya başlamasıyla birlikte bu beceriyi günlük hayatının bir parçası haline getirdiğini söylüyor.

Kara, yalnızca kısa ifadeleri değil, aynı zamanda bildiği türkü ve şarkıları da ezgisini bozmadan geriye doğru söyleyebiliyor. Bu durum, onun yeteneğini hem konuşma hem de müzik açısından farklı kılıyor; ezginin ritmi korunurken kelimeler tersten ifade ediliyor.

kamuoyunun tepkisi ve anılar:

Tersten konuşmayı ilk kez duyanlar genellikle şaşırıyor; bazıları farklı bir dil konuşulduğunu zannediyor. Kara, çevresindekilerin kendisini anlamakta zorlandığını, yakınlarının veya tanışlarının ise söylediklerini kağıda yazıp tersten okumaya çalıştığını aktarıyor. Hatta yeteneği, bazı dinleyicilere Arnavutça gibi yabancı dillere benzetiliyor.

Ömer Kara, İstanbul'da yaşadığı bir anısını da paylaşıyor: 'İstanbul’a gitmiştim, İstiklal Caddesi’ndeydim. Arkadaşlar, ‘‘Bir tersten söyle bakalım’’ dediler. Ben de tersten konuşmaya başladım. Arkadan turistlerin 'What' dediğini duydum. Yani 'Ne?' demek istiyorlar. Ben konuşmaya devam ettim. Onların geri dönüp baktığını hissettim. Ben de, ‘‘Nasıl olsa hepsi yabancı’’ deyip devam ettim.' Bu anı, yeteneğinin kent içinde de dikkat çektiğini gösteriyor.

günlük yaşam ve algı:

Kara, tersten konuşma ve şarkı söylemeyi normal konuşmaya göre daha çok sevdiğini belirtiyor ve bunun kendiliğinden geliştiğini ifade ediyor. İlçede onu tanıyanlar için bu durum artık alışılmışken, dışarıdan gelenler için hem eğlenceli hem de merak uyandırıcı bir gösteri niteliği taşıyor.

Özetle, Ömer Karanın yeteneği hem dilsel hem de müzikal açıdan sıra dışı bir örnek teşkil ediyor; konuşma kalıbını tersine çevirmek, çevresindeki farklı tepkilere rağmen onun için günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmiş durumda.

&quot;Tersine&quot; yetenek: Ne konuşsa tersten söylüyor

"Tersine" yetenek: Ne konuşsa tersten söylüyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik'te yangından etkilenen aileye sosyal hizmet desteği
images

Bursa'dan İzmir'e: Yaren Leylek ile Adem Amca doğayı anlattı
images

Bilecik'te risk oluşturan metruk yapılar yıkılarak temizlendi
images

Her sabah yollarda: Burhaniye'nin çay ocağı işletmecisi günde 15 kilometre yürüy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik'te yangından etkilenen aileye sosyal hizmet desteği

Mirasın ezgileri: Amida konserleri bölge serisiyle genişliyor

Bilecik'te eğitimde verimliliği artırma planları ele alındı

Belen ve Antakya'da mahsur kalan hayvanlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı