Göktepe mevkiinde romörk devrildi
Çanakkale'nin Biga ilçesi Göktepe mevkiinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir kamyonun romörkü, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
olayın seyri:
Plakası henüz belirlenemeyen kamyonun romörkü yol üzerinde devrilirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
görüntüler ve müdahale:
Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlarda romörkün devrildiği ve ekiplerin bölgeye ulaştığı görülüyor.
Biga'da kamyonun romörkü devrildi
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