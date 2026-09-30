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Güçlükonak’ta koruyucu sağlık ekipleri köylerde ağız ve diş sağlığı anlattı

Güçlükonak Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri Ormaniçi köyünde verdiği eğitimde düzenli ağız bakımı, diş ipi kullanımı ve düzenli kontrolün önemini vurguladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Güçlükonak’ta koruyucu sağlık ekipleri köylerde ağız ve diş sağlığı anlattı

Güçlükonak’ta ağız ve diş sağlığı eğitimi köyde gerçekleştirildi

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen bilgilendirme çalışmaları Ormaniçi köyünde devam etti. Güçlükonak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Egemen Erduran’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette, sağlık ekipleri köy sakinleriyle bir araya gelerek ağız ve diş sağlığının önemini anlattı.

Eğitimin odağı:

Eğitime katılan görevli diş hekimi, ağız ve diş sağlığının yalnızca lokal bir konu olmadığını, genel vücut sağlığıyla ilişkili olduğunu belirtti. Eğitim interaktif şekilde yürütülerek katılımcıların soruları yanıtlandı ve erken dönemde önlem almanın önemi üzerinde duruldu. Vatandaşlara ağız bakımının günlük rutine dahil edilmesi gerektiği detaylı biçimde aktarıldı.

Sağlık ekipleri, günlük bakım için pratik öneriler verdi; dişlerin günde en az iki kez fırçalanması, diş fırçasının ulaşamadığı bölgeler için diş ipi veya uygun arayüz temizleme yöntemlerinin kullanılması ve şikâyet olmasa dahi düzenli diş hekimi kontrolü yapılması gerektiği özellikle vurgulandı. Ayrıca yetersiz ağız hijyeninin çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebileceği belirtildi.

Köylere ulaşma hedefi:

Güçlükonak Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan çalışma, koruyucu sağlık hizmetlerinin ilçe merkeziyle sınırlı kalmayıp köylere de ulaşmasını amaçlıyor. Sağlık ekiplerinin ilçe genelinde bilgilendirme, tarama ve koruyucu sağlık hizmetlerini sürdüreceği bildirildi; bu kapsamda benzer eğitimlerin ve saha çalışmalarının devam etmesi planlanıyor.

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA KÖYLERDE YÜRÜTÜLEN...

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA KÖYLERDE YÜRÜTÜLEN BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. ORMANİÇİ KÖYÜNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN SAĞLIK EKİPLERİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ YALNIZCA AĞIZ SAĞLIĞIYLA SINIRLI OLMADIĞINI, GENEL VÜCUT SAĞLIĞI AÇISINDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI ANLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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