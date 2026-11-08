Güçlükonak'tan hayatı değiştiren çağrı: bir bağış, birçok kişiye umut

Güçlükonak'tan çağrı:

Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada organ bağışının önemine dikkat çekti. Hastane yetkilileri, organ bağışının yalnızca bireysel bir tercih olmadığını, aynı zamanda toplumun insani dayanışmasının somut bir örneği olduğunu belirtti.

bekleyen hastalar ve umut:

Açıklamada, organ nakli için bekleyen binlerce hasta bulunduğuna işaret edilerek, yapılacak bağışların uygun koşullarda birden fazla kişinin yaşamına dokunabileceği vurgulandı. Hastane mesajında Bir gün değil, her gün umut olalım ifadesiyle, organ bağışının hayat kurtarıcı niteliği öne çıkarıldı.

bilinçlendirme ve doğru bilgi:

Hastane yetkilileri vatandaşlardan organ bağışı konusunda doğru bilgi edinmelerini, tereddütlerini sağlık kuruluşlarıyla paylaşmalarını ve aile üyelerini bilgilendirerek kararlarını kayıt altına almalarını istedi. Açıklamada, bağış süreci ve yasal prosedürler hakkında güvenilir kaynaklardan bilgi alınmasının önemine dikkat çekildi.

Hastane açıklaması organ bağışının tıbbi bir işlem olmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret etti. Yetkililer, toplumun her kesiminden duyarlılık beklediklerini belirterek, küçük bir adımın birçok kişi için yeni bir yaşam şansı anlamına gelebileceğini söyledi.

3-9 Kasım tarihleri arasında yürütülecek farkındalık çalışmalarıyla bu çağrıya destek verileceği ve hastanenin bağış sürecine ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme sağlayacağı kaydedildi.

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA FARKINDALIK ÇAĞRISI YAPILDI. GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİ, ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK VATANDAŞLARI BAĞIŞ KONUSUNDA DUYARLI OLMAYA DAVET ETTİ. HASTANE TARAFINDAN PAYLAŞILAN MESAJDA, “BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN UMUT OLALIM” İFADELERİYLE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI.