GUHEM'de ilk ders zili çaldı: havacılık ve uzaya hazırlanan 48 öğrenci ders başı yaptı

GUHEM'de yeni dönem başladı

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileriyle ders başı yaptı. Türkiye genelinde LGS'de en başarılı 48 öğrencinin eğitim göreceği okulun açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile BTSO yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

proje ve vizyon:

BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen GUHEM merkezinin eğitim ayağı olarak kurulan lise, Bursa'nın sanayi ve teknoloji kapasitesini nitelikli insan kaynağıyla buluşturmayı hedefliyor. Açılışta konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, projenin yaklaşık 10 yıl önce bir hayal olarak başladığını ve bugün merkezin dünyanın önde gelen uzay ve havacılık merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Burkay, "Geleceğimiz için yaptığımız en büyük yatırım öğrencilerimizdir" diyerek okuldan mezun olacak gençlerin önümüzdeki 20 yılda ülkeye değer katacak girişimciler, bilim insanları ve liderler olacağına inandıklarını belirtti.

yüksek teknoloji kampüsü ile eğitim iç içe:

GUHEM öğrencileri akademik eğitimlerinin yanı sıra saha odaklı uygulamalarla da desteklenecek. Lisenin yerleşkesinde yer alan BUTGEM, MESYEB, BUTEKOM ve Bursa Model Fabrika gibi yüksek teknoloji merkezleri öğrencilerin çalışma alanı olacak. Burkay, tüm öğrencilerin yüzde 100 burslu olduğunu, 12 öğrencinin şehir dışından geldiğini ve önümüzdeki yıldan itibaren tüm öğrencilerin yatılı eğitime geçmesinin hedeflendiğini söyledi: "Bu evlatlarımız artık bize emanet. Onların analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirecek ve dünya ile rekabet edebilecek bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak her türlü desteği vereceğiz."

uluslararası iş birlikleri ve dil eğitimi:

GUHEM, öğrencileri uluslararası projeler ve öğrenci değişim programlarıyla destekleyecek. Burkay, Çin'in Pekin ve Fransa'nın Toulouse kentlerindeki uzay merkezleriyle iş birlikleri bulunduğunu; öğrencilerin Çin, Fransa, İngiltere ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelerdeki gençlerle ortak projeler geliştireceğini aktardı. Ayrıca hazırlık sınıfında İngilizcenin yanı sıra Çince eğitimi verilmesinin planlandığını söyleyerek ikinci yabancı dilin önemine dikkat çekti.

valinin ve meclis başkanının mesajları:

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ülkelerin gücünün bilgi üreten ve teknoloji geliştiren ekosistemlerle ölçüldüğünü belirterek havacılık, uzay ve savunma sanayinin stratejik önemine vurgu yaptı. Vali Ayyıldız, "Bugün eğitime başlayan 48 öğrencimiz bu vizyonun en önemli temsilcileri olacaktır" diyerek öğrencilerden merak eden, araştıran ve üreten bireyler olmalarını beklediklerini ifade etti. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da GUHEM'in Bursa adına tarihi bir adım olduğunu ve kentteki üretim ile girişimcilik birikiminin bilim ve teknolojiyle güçlendiğini söyledi.

öğrenci ve veli görüşleri:

Açılışta söz alan öğrenciler ve veliler de duygularını paylaştı. Öğrenci Metin Önder, GUHEM'in hayal ettiği okul olduğunu belirterek "Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyüyebilecek bir marka" ifadesini kullandı. Çinli öğrenci Zixin Liao ise "Havacılıkla ilgileniyorum ve ileride pilot olmak istiyorum. İlk öğrencilerden biri olduğum için çok heyecanlıyım" diye konuştu. Velilerden Esra Şahiner Çırpar, BTSO'nun merkezlerini gezdikten sonra çocuklarını bu okulda okutmak istediklerini belirterek, "Odamıza ödediğimiz aidatlar helal olsun" dedi. Kırklareli'den gelen veli Salih Akaner de kampüsü gördükten sonra kaygılarının ortadan kalktığını aktardı.

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi, uygulamalı altyapısı, uluslararası iş birlikleri ve tamamen burslu eğitim modeliyle geleceğin uzay ve havacılık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Açılış töreninde ortaya konan hedefler, okulun Bursa ve Türkiye için stratejik bir yatırım olarak görülmesini sağladı.

GUHEM HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ FEN LİSESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLK ÖĞRENCİLERİYLE DERS BAŞI YAPTI. TÜRKİYE GENELİNDE LGS’DE EN BAŞARILI 48 ÖĞRENCİNİN EĞİTİM GÖRECEĞİ OKULUN AÇILIŞINDA KONUŞAN BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, "GELECEĞİMİZ İÇİN YAPTIĞIMIZ EN BÜYÜK YATIRIM ÖĞRENCİLERİMİZDİR. BURADAN ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK ÇOK DEĞERLİ GİRİŞİMCİLER VE LİDERLER YETİŞECEĞİNE İNANIYORUM" DEDİ.