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Gülabibey mahallesi'nde çarpışma: üç tekerlekli elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç kaza yaptı

Çorum Gülabibey Mahallesi'nde hafif ticari araçla üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gülabibey mahallesi'nde çarpışma: üç tekerlekli elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç kaza yaptı

Gülabibey mahallesi'nde çarpışma: üç tekerlekli elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç kaza yaptı

Olayın ayrıntıları:

Çorum'da Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi ile Malazgirt Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, Ç.O. idaresindeki 19 ADY 837 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile C.K. yönetimindeki 19 AFE 210 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kavşakta meydana gelen çarpışma, üç tekerlekli elektrikli motosikletlerin trafikteki hassasiyetini ve hafif ticari araçlarla yaşanan etkileşimleri yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerin olay yerindeki bulguları, soruşturmanın yönünü belirleyecek.

ÇORUM&#039;DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1&#039;İ ÇOCUK 2...

ÇORUM'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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