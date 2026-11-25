Kaza detayları:

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Osmanlı köyü yolu üzerinde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, O.K. (30) idaresindeki 44 DT 599 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu içinde park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Olayda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpışmanın gerçekleştiği belirtildi. Kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtarma ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ve durumunun hayati tehlike taşıdığı öğrenildi.

Soruşturma ve görüntüler:

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri kolluk kuvvetlerince incelemeye alındı ve olayın kesin seyri araştırılıyor.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ AKARYAKIT İSTASYONDA PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.