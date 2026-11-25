Gülbaba'da motor yangını tırı ve yükünü küle çevirdi

Kilis-Hatay karayolu Gülbaba köyü bölgesinde seyir halindeki bir tırın motor bölümünde çıkan yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olayda araçta bulunan çekirdek yükü de yangında tamamen zarar gördü.

yangının başlaması ve büyümesi:

Edinilen bilgiye göre, 79 ABS 53 plakalı ve sürücüsü M.Ş. olan çekirdek yüklü tırın motor bölümünde ilk olarak alevlenme meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sararken yangın, operatör müdahalesinden önce aracın büyük bölümünü etkiledi.

müdahale, sonuç ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; tır ve üzerindeki çekirdek yükü tamamen yanmış durumda tespit edildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının yakınlardaki ormanlık alana sıçraması engellendi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

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