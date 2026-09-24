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Güldüren köyünün su altyapısı 50 metreküplük modüler depo ile güçlenecek

Hisarcık'a bağlı Güldüren köyüne 50 metreküplük modüler prefabrik içme suyu deposu ihale edildi. Projeyle köyün su altyapısı güçlendirilecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Berk Doğan

Güldüren köyünün su altyapısı 50 metreküplük modüler depo ile güçlenecek

Güldüren köyüne yeni içme suyu deposu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde, vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla 50 metreküplük kapasiteye sahip modüler prefabrik bir içme suyu deposu yapımı için ihale gerçekleştirildi.

Projenin kapsamı:

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında yapılan ihaleyle hayata geçirilmesi planlanan depo, köyün mevcut içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak tanımlandı. Modüler ve prefabrik özellikleri sayesinde yapım sürecinin hızlı ve uygulanabilir olması hedefleniyor.

Hedef ve beklentiler:

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte köyde yaşayanların içme suyuna daha güvenli, hijyenik ve kesintisiz erişiminin sağlanması amaçlanıyor. Kaymakam Erkan Atam ihale sonrası yaptığı açıklamada projenin hayırlı olmasını diledi ve altyapı yatırımlarının yerel yaşam kalitesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Proje, taşınabilir ve modüler yapısı nedeniyle ileride bakım ve kapasite ihtiyaçlarına göre esneklik sunacak şekilde planlanıyor. Bu özellikler, köy ölçeğindeki altyapı yatırımlarında sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği sağlama potansiyeli taşıyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından uygulama aşamasına geçilmesiyle birlikte Güldüren köyünde içme suyu hizmetlerinde gözle görülür bir iyileşme hedefleniyor.

HİSARCIK GÜLDÜREN KÖYÜ’NE 50 METREKÜPLÜK İÇME SUYU DEPOSU

HİSARCIK GÜLDÜREN KÖYÜ’NE 50 METREKÜPLÜK İÇME SUYU DEPOSU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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