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Güler ve Bayraktaroğlu Sofya'da üçlü savunma gündemini değerlendirdi

Yaşar Güler ile Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye-Bulgaristan-Romanya savunma bakanları toplantısı için Sofya'ya geldi; üst düzey karşılama yapıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Güler ve Bayraktaroğlu Sofya'da üçlü savunma gündemini değerlendirdi

Güler ve Bayraktaroğlu'nun Sofya ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya geldi.

Bu resmi ziyaret, üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin ele alınacağı toplantıya katılım ve ikili temasları içeriyor. Heyetin Sofya gelişinde hem askeri hem de diplomatik protokol düzeyinde karşılanma gerçekleşti.

karşılama ve heyet:

Bakan Güler ile Bayraktaroğlu, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Lyubomir Monov, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Stoyan Stopov ve Sofya Askeri Ataşesi Albay Uğur Mertoğlu tarafından karşıladı. Karşılama, ziyaretin hem protokoler önemini hem de üçlü toplantının öne çıkan konularına verilen önemi gösterdi.

toplantının önemi ve beklentiler:

Resmi açıklamada toplantının amacı olarak savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konularının konuşulması gösteriliyor. Heyet üyelerinin katılımı, teknik ve stratejik düzeyde görüş alışverişine zemin hazırlayacak; taraflar arasında koordinasyon kanallarının işleyişi ve ortak girişimlerin çerçevesi ele alınacak.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerin sonuçları ve mutabakat metinleri, ilgili kurumlar tarafından takip edilerek kamuoyuyla paylaşılacak.

BAKAN GÜLER VE ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU, BULGARİSTAN SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI LYUBOMİR MONOV...

BAKAN GÜLER VE ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU, BULGARİSTAN SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI LYUBOMİR MONOV TARAFINDAN KARIŞANDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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