Gulet Yassıada kayalıklarına çarparak yan yattı, 11 kişi kurtarıldı

Bodrum açıklarında gulet kayalıklara çarparak yan yattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde seyreden 36 metre boyundaki gulet, Karaada yakınlarında bulunan Yassıada kayalıklarına çarparak yan yattı.

Tahliye ve yaralanma durumu:

Teknedeki 7 mürettebat ve 4 yolcudan oluşan toplam 11 kişi, guletin kardeş teknesi olan Way adlı tekneyle tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kurtarma ve koordinasyon çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suya gömülen tekne kayalıklara bağlandı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 36 METRE BOYUNDAKİ GULET, KAYALIKLARA VURUP YAN YATTI.