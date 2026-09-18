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Gulet Yassıada kayalıklarına çarparak yan yattı, 11 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum açıklarında 36 metre boyundaki gulet Yassıada kayalıklarına çarparak yan yattı; içindeki 11 kişi 'Way' adlı kardeş tekneyle tahliye edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gulet Yassıada kayalıklarına çarparak yan yattı, 11 kişi kurtarıldı

Bodrum açıklarında gulet kayalıklara çarparak yan yattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde seyreden 36 metre boyundaki gulet, Karaada yakınlarında bulunan Yassıada kayalıklarına çarparak yan yattı.

Tahliye ve yaralanma durumu:

Teknedeki 7 mürettebat ve 4 yolcudan oluşan toplam 11 kişi, guletin kardeş teknesi olan Way adlı tekneyle tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kurtarma ve koordinasyon çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suya gömülen tekne kayalıklara bağlandı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 36 METRE BOYUNDAKİ GULET, KAYALIKLARA VURUP YAN YATTI.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 36 METRE BOYUNDAKİ GULET, KAYALIKLARA VURUP YAN YATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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