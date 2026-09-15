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Gülistan Doku dosyasında yeni dalga: tutuklu sayısı 36'ya yükseldi

Erzurum merkezli 6'ncı dalgada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı; tutuklu sayısı 36.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gülistan Doku dosyasında yeni dalga: tutuklu sayısı 36'ya yükseldi

Erzurum merkezli operasyonda yeni gözaltılar

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen son soruşturmada yeni bir dalga daha gerçekleştirildi. Başsavcılığın talimatıyla aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun kapsamı:

Başsavcılık talimatıyla başlatılan 6'ncı dalga kapsamında yürütülen işlemler sonucu gözaltına alınan 11 kişiden beşi Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmanın kapsamı ve şüphelilerin görev durumları savcılıkça incelenmeye devam ediyor.

Adli süreç ve tutuklamalar:

Erzurum Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin kolluk ve savcılık işlemleri sürüyor. Böylece dosyada tutuklu sayısı 36'ya yükselmiş oldu.

Soruşturmayı yürüten birimler, işlemler tamamlandıkça yeni adımlar atılacağını ve adli sürecin devam ettiğini bildiriyor.

UNCELİ&#039;DE KAYBOLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 6’NCI DALGA DA...

UNCELİ'DE KAYBOLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 6’NCI DALGA DA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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