Dolar 48,6175 +0,13%
Euro 56,1361 -0,33%
Bist 14.318,81 -1,03%
Altın Gram 6.761,45 -1,89%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,31 +3,54%
--°

Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga: Alanya'da iki emniyet mensubu gözaltına alındı

Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, delillerin karartıldığı iddiasıyla 11 şüpheliye 7 ilde operasyon; Alanya'da iki emniyet mensubu gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga: Alanya'da iki emniyet mensubu gözaltına alındı

Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiaları üzerine yeni bir operasyon daha başlatıldı. Soruşturma, daha önce yürütülen çalışmaların ardından altıncı dalga kapsamında genişletildi.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturmayı yürüten makamlar, 11 şüpheli hakkında, 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlattı. İşlemler Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildi ve şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

Alanya'daki gözaltılar:

Operasyon kapsamında, olay tarihinde Tunceli’de görev yapmakta olan ve şu anda Antalya’nın Alanya ilçesindeki KOM ve Trafik şubelerinde görev yapan 2 emniyet mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlere ilişkin detaylar ve soruşturmanın sonraki aşamaları, yetkili başsavcılıkların işlemleri sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

Yetkili kurumlar, soruşturmanın delillerin korunması ve adli sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla geniş çaplı önlemler aldığını bildiriyor. Soruşturmanın nasıl bir yol izleyeceği ve gözaltıların soruşturma dosyasına nasıl etki edeceği, savcılık ve kolluk tarafından yürütülecek ek incelemelere bağlı olacak.

Bu gelişme, Gülistan Doku dosyasında adli süreç ve soruşturma bütünlüğüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar, soruşturmanın seyrine dair en güvenilir bilgi kaynağı olacak.

GÜLİSTAN DOKU (ARŞİV)

GÜLİSTAN DOKU (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ruhsatsız ocakta ölüm: beş kişi adliyeye sevk edildi
images

işçileri taşıyan minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 14 yaralı
images

Ağustos operasyonlarında Tekirdağ'da silah, uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçi...
images

Seyir halindeki kamyonda lastikten dorsede sıçrayan yangın söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te çocuklara su okuryazarlığı seferberliği başlıyor

İlk ders ziliyle Bingöl'de yeni eğitim yılı başladı

Sultanbeyli'de ilkokula başlayan 9 bin öğrenciye ücretsiz eğitim paketi

Çorum'da kentsel dönüşümde kritik eşik: hak sahiplerine son başvuru çağrısı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi