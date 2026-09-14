Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga: Alanya'da iki emniyet mensubu gözaltına alındı

Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiaları üzerine yeni bir operasyon daha başlatıldı. Soruşturma, daha önce yürütülen çalışmaların ardından altıncı dalga kapsamında genişletildi.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturmayı yürüten makamlar, 11 şüpheli hakkında, 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlattı. İşlemler Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildi ve şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

Alanya'daki gözaltılar:

Operasyon kapsamında, olay tarihinde Tunceli’de görev yapmakta olan ve şu anda Antalya’nın Alanya ilçesindeki KOM ve Trafik şubelerinde görev yapan 2 emniyet mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlere ilişkin detaylar ve soruşturmanın sonraki aşamaları, yetkili başsavcılıkların işlemleri sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

Yetkili kurumlar, soruşturmanın delillerin korunması ve adli sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla geniş çaplı önlemler aldığını bildiriyor. Soruşturmanın nasıl bir yol izleyeceği ve gözaltıların soruşturma dosyasına nasıl etki edeceği, savcılık ve kolluk tarafından yürütülecek ek incelemelere bağlı olacak.

Bu gelişme, Gülistan Doku dosyasında adli süreç ve soruşturma bütünlüğüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar, soruşturmanın seyrine dair en güvenilir bilgi kaynağı olacak.

GÜLİSTAN DOKU (ARŞİV)