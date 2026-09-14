Gülistan Doku soruşturmasında talimatla beş kişi Erzurum'a gönderildi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni adım

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gülistan Doku dosyasıyla ilgili olarak kentte yürütülen işlemler hakkında bilgi verdi. Vali Şahin, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü soruşturmaların bulunduğunu ve Erzurum savcılığının talimatı doğrultusunda işlemler yapıldığını belirtti.

Erzurum savcılığının talimatı:

Şahin, açıklamasında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletilen talimat gereği Antalya emniyeti ve jandarmasının harekete geçtiğini söyledi. Buna göre, kentte yapılan işlemler sonucunda 5 kişi hakkında adli işlem uygulanarak bu kişilerin Erzurum'a sevk edildiği bildirildi.

Vali, işlemlerin koordinasyonunun ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından sağlandığını ve kolluk kuvvetlerinin talimata uygun hareket ettiğini vurguladı.

Rüşvet soruşturması ve emniyete ilişkin değerlendirme:

Şahin, ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rüşvet soruşturmasına da değindi. Operasyonda aralarında bir emniyet mensubunun da bulunduğu gözaltı kararları verildiğini aktardı.

Vali Şahin, kamu görevlilerine ilişkin mesajını net biçimde ileterek, kanunun ve etik kuralların dışına çıkanların hangi unvanda olursa olsun sorgulanacağını kaydetti. Şahin, "Devletimiz tavizsiz bir şekilde gereğini mutlaka yapar" ifadelerini kullandı.

Emniyetin kendi iç denetimleri hakkında da bilgi veren Şahin, kurumun uzun süreli takiple tespit ettiği "çürük elmaları" belirleyip ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Bu süreçte bir yılı aşan takip ve tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Vali son olarak, kamu hizmetinin hukuka, etik ve ahlaki değerlere uygun yürütülmesi gerektiğini hatırlatarak herkesin yasaların çizdiği çerçeve içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİYLE İLGİLİ KENTTE 5 KİŞİYE ADLİ İŞLEM UYGULANIP ERZURUM’A GÖNDERİLDİĞİNİ AÇIKLADI.