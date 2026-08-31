Gülistan Doku soruşturmasında üç şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında, 5. dalga operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerden üçü, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ile jandarma koordinasyonunda gerçekleştirildi. Daha önce toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmış; şu aşamada üç kişinin adli işlemleri adliye bünyesinde sürüyor.

Soruşturmanın işleyişi:

Adliyede getirilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. Sağlık kontrolü ve kimlik tespit süreçleri tamamlanan bu üç şüphelinin, soruşturmanın seyrine göre ifade işlemleri ve olası adli işlemler adli mercilerce yürütülecek.

Diğer yedi şüphelinin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri halen sürüyor; bu kişilerle ilgili tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyecekleri belirlenecek. Soruşturmayı yürüten makamlar, koordinasyon ve süreç takibini sürdürüyor.

Gelişmeler geldikçe resmi makam açıklamaları doğrultusunda bilgi akışı sağlanacaktır.

TUNCELİ VE ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, 5. DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ÜÇ ŞÜPHELİ ERZURUM ADLİYESİ’NE GETİRİLDİ.