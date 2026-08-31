Dolar 48,2593 +0,06%
Euro 55,9968 +0,23%
Bist 14.425,26 -1,48%
Altın Gram 6.988,59 -0,57%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,88 +3,20%
--°

Gülistan Doku soruşturmasında üç şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi

Tunceli ve Erzurum başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, 5. dalga operasyonuyla gözaltına alınan 10 şüpheliden üçü, sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gülistan Doku soruşturmasında üç şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında, 5. dalga operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerden üçü, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ile jandarma koordinasyonunda gerçekleştirildi. Daha önce toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmış; şu aşamada üç kişinin adli işlemleri adliye bünyesinde sürüyor.

Soruşturmanın işleyişi:

Adliyede getirilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. Sağlık kontrolü ve kimlik tespit süreçleri tamamlanan bu üç şüphelinin, soruşturmanın seyrine göre ifade işlemleri ve olası adli işlemler adli mercilerce yürütülecek.

Diğer yedi şüphelinin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri halen sürüyor; bu kişilerle ilgili tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyecekleri belirlenecek. Soruşturmayı yürüten makamlar, koordinasyon ve süreç takibini sürdürüyor.

Gelişmeler geldikçe resmi makam açıklamaları doğrultusunda bilgi akışı sağlanacaktır.

TUNCELİ VE ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI...

TUNCELİ VE ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, 5. DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ÜÇ ŞÜPHELİ ERZURUM ADLİYESİ’NE GETİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutukl...
images

Yılların emeği tahrip oluyor: Siirt'te fıstık bahçelerine yaban domuzları zarar...
images

Sauna yangınında 3 kadın hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltında
images

Çarşamba’da 17 gün sonra yeniden su baskını tarımı vurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar'da yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Yılların emeği tahrip oluyor: Siirt'te fıstık bahçelerine yaban domuzları zarar veriyor

İletişime el ver: Aksa Elektrik müşteri hizmetlerine işaret dili yetkinliği kazandırdı

Antalya'da 38 noktada çıkan yangınlar hızla kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı